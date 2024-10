Mel Lisboa fala sobre suas crenças: 'Eu simplesmente não tenho religião'

Convidada do Desculpa Alguma Coisa, videocast de Universa com Tati Bernardi, a atriz Mel Lisboa contou como conversa com seus filhos sobre não ter religião.

Mel é mãe de Bernardo, de 15, e Clarice, de 11. "Meus filhos já estão há muito acostumados com o fato de eu não ter religião, não acreditar nesse deus."

A atriz, contudo, disse não se declarar ateísta. "Tem muitas definições de ateísmo, acho que hoje eu não me encaixaria."

"Eu simplesmente não tenho religião e não tenho esse deus", finalizou.

'Sou uma contadora de histórias, fingidora profissional,' diz Mel Lisboa

Mel contou sobre como enxerga o trabalho de atriz. "Sou uma contadora de historias e uma fingidora profissional. Finjo ser pessoas que eu não sou. Mas é fingir tão bem que parece verdade. Eu gosto da mentira do ator, esse que é o lance. Acho a nossa profissão muito perigosa e sou a favor desse cuidado, o distanciamento. Existem limites. Eu prefiro a distância total. Eu sou eu, as personagens são as personagens."

Mel Lisboa diz que Rita Lee abençoou seu trabalho: 'Confiou a Rita dela a mim'

A atriz, que tem vivido Rita Lee nos palcos, comentou sobre o contato que teve com a cantora antes de sua morte. "Ela criou um carinho por mim. É como se ela tivesse depositado e confiado a Rita dela a mim. Ela já estava se aposentando dos palcos e produzindo muito, do cantinho dela. Essa parte [do palco] ela delegou, ela confiou a mim. Só fui na casa dela depois que ela morreu."

Mel Lisboa diz que separação foi 'avassaladora': 'Eu não queria'

A atriz contou como se sentiu após o fim do casamento de 15 anos com o músico Felipe Rosseno. "Me separar foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Avassalador. Foi uma coisa repentina, inesperada, eu não queria separar e aí acabou. Tive que tomar remedinho, ir pra psiquiatra. A gente tinha tido uma crise um ano antes, a gente estava indo aos pouquinhos."

Mel Lisboa conta que criou calo na voz: 'Fantasia de que atriz tem voz grave'

Mel também comentou sobre o tom de voz grave. "É inconsciente, como uma espécie de defesa. E sabe essa fantasia de que atriz boa tem voz grave? Me forcei, porque tive que fazer fonoterapia porque criei um calo. Eu estava com esse calo em 2013. Percebi fazendo uma peça que eu usava muito mal a voz e eu perdia muito. Ela falhava. Daí fui no otorrino."

Desculpa Alguma Coisa no UOL

Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira no Canal UOL e no Youtube de Universa. Assista à entrevista completa com Mel Lisboa: