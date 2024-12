Sacha, Albert, Sidney e Yuri estão na 1ª roça especial de A Fazenda 16

Sacha, Albert, Sidney e Yuri estão na primeira roça especial da reta final de A Fazenda 16 (Record). O menos votado deixará Itapecerica da Serra no domingo (15). Quem você quer que fique? Vote na enquete UOL:

O que aconteceu

A roça foi formada após o resultado da Prova Final da temporada. Sacha e Gilsão venceram a prova e ganharam o direito de escolher com quem disputariam as roças especiais.

Sacha escolheu Albert, Sidney e Yuri, nesta ordem. A votação foi aberta e terá seu resultado no domingo (15), com o peão menos votado deixando o jogo.

Na sequência, também no domingo (15), será aberta a votação da segunda roça especial. Ela eliminará outro peão na segunda (16).

A segunda roça foi escolhida por Gilsão. Ele disputará a mesma com Vanessa, Juninho e Gui, também escolhidos nesta ordem.

