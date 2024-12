Luciano Huck relembra acidente de avião: 'Antes da morte, tem um silêncio'

Luciano Huck relembrou o acidente de avião que sofreu com a família em 2015. No 'Altas Horas' de ontem, o apresentador abriu o coração com Serginho Groisman, Gil do Vigor e Ana Maria Braga ao recordar os momentos que passou ao lado da esposa Angélica e os três filhos: Joaquim, Benício e Eva.

O que aconteceu

Acidente em 2015. O avião em que o apresentador estava com a família, duas babás e a tripulação fez um pouso forçado no Mato Grosso do Sul. Apesar do susto, todos ficaram bem.

Digo que eu e Angélica nascemos duas vezes. Eu sou um cara muito organizado, nossos filhos confiam muito na gente. E fui eu que coloquei as crianças naquele avião, foi aquele avião que caiu, a hora que eu perco o controle das nossas vidas e das deles. Graças a Deus, todos estão bem.

Luciano Huck

Huck falou que cada um processou o acidente de uma forma diferente. "Antes da morte, tem um silêncio. Foi uma coisa muito curiosa que todos sentiram, inclusive as crianças. Teve um vácuo de tempo, que todo mundo sentiu."

Cada um processou de um jeito aquilo que a gente viveu. As crianças não tinham a bagagem emocional que a gente tinha e não sabíamos como iam processar aquilo. Cada um foi de um jeito.

Luciano Huck

Surpresa para Angélica

Apresentador ligou para a esposa. No Altas Horas, Huck ligou para Angélica a pedido de Serginho.O motivo: a banda Jota Quest também estava no programa, e o casal é muito fã deles.