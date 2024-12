Brad Pitt se arrepende de sucesso de bilheteria: 'Quase me enlouqueceu'

Brad Pitt se arrepende de apenas um personagem de sua carreira. Trata-se de Aquiles, do filme 'Tróia' (2004), de Wolfgang Petersen, segundo o ator disse ao The New York Times.

O que aconteceu

Brad Pitt coleciona papéis ao longo de mais de 30 anos de carreira. E o ator revelou se arrepender de apenas um deles —um dos mais famosos: Aquiles, em 'Tróia'. A entrevista foi dada ao TNYT.

Não foi doloroso, mas eu percebi que a forma que aquele filme contava a história não era como eu queria que fosse. Eu mesmo tive meus erros nele. 'O que eu quero dizer sobre Tróia?' Eu não conseguia sair do centro da tela. Estava me enlouquecendo.

Brad Pitt

Ator não queria participar do filme. Seu papel como Aquiles surgiu como uma maneira de ressarcir o estúdio por ter saído de uma produção anterior, minimizando prejuízos do antigo papel.

Eu havia me tornado mimado ao trabalhar com David Fincher. Não estou esnobando o Wolfgang Petersen, 'O Barco' é um dos melhores filmes já feitos. Mas em algum lugar durante a produção, 'Tróia' havia se tornado uma coisa meio comercial. Toda cena era 'Olha só! Aí está o herói!'. Não tinha mistério algum.

Brad Pitt

Apesar disso, 'Tróia' foi sucesso. Em 2004, ele foi considerado o oitavo filme mais lucrativo do ano com US$ 500 milhões. Seu custo, apesar de absurdo, foi bem menor: US$ 175 milhões.

Mas a produção deixou Pitt praticamente traumatizado. Ele passou a escolher os projetos a dedo, para não ter riscos de abandoná-los no meio e pagar por ele atuando em algum papel que não queria.