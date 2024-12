'Nada de vida amorosa': Ana Castela é blindada de falar de Mioto no RS

Ana Castela, 21, foi blindada por sua equipe sobre o fim do relacionamento com Gustavo Mioto, 27, neste sabado (14), durante o festival Universo Alegria, Porto Alegre (RS).

O que aconteceu

"Nada de vida amorosa": antes de Ana Castela atender a imprensa, um membro da equipe da cantora informou que acabaria com a entrevista caso houvesse alguma pergunta não fosse a respeito de trabalho.

"Nada de vida pessoal, gente. Nada de vida amorosa. Se houver uma pergunta, vamos ser obrigados a acabar a entrevista", informou o profissional.

Na conversa com Splash, Ana Castela celebrou estar pelo segundo ano seguido do Universo Alegria. "Adoro cantar aqui. É um festival lindo e faço questão de voltar sempre. Ano que vem vou cobrar, hein".

O término

Ana Castela e Gustavo Mioto terminaram o relacionamento pela terceira vez. Na última sexta-feira (13), a equipe da artista confirmou o fim do relacionamento para Splash.

Cantora sertaneja usou as redes sociais para informar aos fãs que era grata por tudo que viveu com Gustavo Mioto. Ela também pediu respeito ao momento delicado da vida pessoal.

"Eu quero compartilhar algo importante com vocês, que sempre me acompanham e torcem por mim e pelo Gustavo. Nosso relacionamento chegou ao fim. Nossas vidas vão continuar, e seguimos com gratidão por tudo o que construímos juntos. Peço a compreensão, o respeito e o amor de vocês, que sempre estiveram ao meu lado. Obrigada por tudo", escreveu a cantora.