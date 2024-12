'Malhação' de 2001 está de volta: por onde anda o elenco principal?

A edição 2001 de "Malhação" (Globo) contava a história de Gui (Iran Malfitano) e Léo (Max Fercondini), dois irmãos e estudantes do colégio Múltipla Escolha, que se veem envolvidos em um triângulo amoroso com Nanda (Rafaela Mandelli). Veja a seguir por onde anda o núcleo principal da novela que chega segunda-feira (16) ao Globoplay.

Rafaela Mandelli

A atriz fez sua estreia na teledramaturgia em "Malhação 2001". Rafaela está afastada das novelas desde 2018, quando fez "O Tempo Não Para" (Globo). Porém, ela continua bem ativa na atuação, participando de várias séries, como "A Divisão" (Globoplay), e "Mila no Multiverso" (Disney+)

Iran Malfitano

Iran virou um grande ídolo adolescente ao viver Gui na temporada de 2001 de "Malhação". Depois disso, ele fez várias novelas na Globo e na Record. Após um tempo afastado da televisão, em 2020, Malfitano virou notícia ao atuar como motorista de aplicativo. Em 2022, participou de A Fazenda (Record) e voltou a atuar em novelas da emissora, como "A Rainha da Pérsia" e "Reis". Atualmente, ele vive um relacionamento com Bárbara Borges, colega de elenco em "Malhação", que ele reencontrou durante o confinamento do reality show.

Max Fercondini

"Malhação" não foi a estreia de Max na televisão, ele já havia atuado em "Esplendor" (2000) e "Laços de Família" (2000-2001), ambas na Globo. Sua última novela foi "Flor do Caribe" (Globo), em 2013. Fercondini se afastou da atuação e, atualmente, mora em um barco explorando o alto-mar e compartilhando essa experiência em suas redes sociais.

Bianca Castanho

Após viver a vilã de "Malhação 2001", Bianca alcançou o patamar de protagonista em tramas da Record e SBT. Ela, no entanto, não trabalha mais na televisão e mora nos Estados Unidos. Ela se casou com o empresário Henry Canfield e tem uma filha de 12 anos. Em entrevista ao jornal O Globo, Bianca conta que não tem intenção de voltar para as novelas.

Gisele Frade

A Drica de "Malhação" estreou ainda criança na TV, ao viver Bia em "Chiquititas" (SBT). Após participar de três temporadas da novela adolescente da Globo, Gisele nunca mais atuou na teledramaturgia. Ela continuou sua carreira de atriz no teatro e no cinema e também começou a trabalhar como DJ. Recentemente, gravou o especial "Geração Chiquititas" para o +SBT.

Sérgio Hondjakoff

O eterno Cabeção de "Malhação" participou de seis temporadas da trama. Sérgio voltou a ser assunto na mídia por causa de problema com drogas, o que rendeu alguns surtos, incluindo episódios de ameaças ao pai e internação. Em maio de 2024, o ator gravou um vídeo dizendo que está curado há dois anos e agradeceu o terapeuta pelo resultado do seu trabalho.

Dado Dolabella

Estreando na atuação em "Malhação 2001", Dado viveu Robson por duas temporadas. Depois disso, ele atuou em algumas novelas da Globo, como "Senhora do Destino" (2004-2005). O último papel de Dado nas novelas foi em "Máscaras" (Record), em 2012. Dolabella voltou a virar assunto na mídia em 2024, tanto por seu namoro com Wanessa Camargo, que participou do BBB 24, como por uma entrevista de Luana Piovani, sua ex-namorada, que relembrou um caso de agressão que sofreu do ator.

Sidney Sampaio

Antes de "Malhação 2001", Sidney já havia participado do seriado "Sandy e Júnior" (1999-2002). Depois da novela adolescente, Sampaio continuou uma carreira de sucesso na televisão, participando de novelas marcantes, como "Alma Gêmea" (2005-2006) e "Páginas da Vida" (2006-2007). O ator está entre os participantes de A Fazenda 2024.