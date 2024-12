O que a BBC disse sobre 'Ainda Estou Aqui'; filme está na lista dos melhores de 2024

A BBC listou os melhores filmes de 2024 segundo seus críticos de cinema e o brasileiro Ainda Estou Aqui figura entre os 20 escolhidos. O filme francês Emilia Pérez, com Karla Sofía Gascón e Zoë Saldaña, maior concorrente do brasileiro ao Oscar, também ganhou muitos elogios.

"O drama musical do diretor francês Jacques Audiard é divertido, artisticamente arrojado e delirantemente maluco. O filme é tão bizarro que não deveria funcionar, mas suas partes se encaixam com surpreendente astúcia e movimento", destacou a publicação.

Sobre Ainda Estou Aqui, a BBC destacou que atriz Fernanda Torres tem uma "performance de notável força discreta, capturando a vontade de ferro de Eunice Paiva enquanto ela luta para sustentar sua família e descobrir o destino de seu marido".

O veículo também afirmou que "Walter Salles, diretor dos aclamados Central do Brasil (1998) e Diários de Motocicleta (2004), "nos faz sentir a tensão e o medo do sequestro e dos dias seguintes" e que "poucos filmes criam uma representação tão singular dos efeitos de longo prazo de tais tragédias sobre aqueles que ficam para trás".

A BBC destaca que Ainda Estou Aqui traz um drama político pessoal em um "filme eloquente, baseado na história real da família Paiva". No Rio dos anos 1970, o ex-deputado federal Rubens Paiva foi um dos muitos desaparecidos durante a ditadura militar (1964-1985).

Ele foi levado pela polícia e nunca mais foi visto. Sua esposa, Eunice Paiva, e seus cinco filhos - entre os quais Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que deu origem ao filme - precisaram enfrentar as consequências do ocorrido pelos anos e décadas que se seguiram.

Por fim, a BBB diz que Ainda Estou Aqui "revela o longo luto de Eunice de forma elegante, mostrando como as ações políticas e suas repercussões podem tirar a vida das pessoas completamente dos trilhos."

Entre os escolhidos pelo site britânico estão, ainda, Guerra Civil, com o brasileiro Wagner Moura, La Chimera, com a brasileira Carol Duarte, A Verdadeira Dor, Anora e Conclave.

Veja a lista dos 20 melhores filmes de 2024, segundo críticos da BBC

Confira abaixo a lista feita pela BBC, que ressalta não ser um ranking.

Imaculada

Guerra Civil

Love Lies Bleeding: O Amor Sangra

La Chimera

Meu Amigo Robô

Eu, Capitão

Dias Perfeitos

Gladiador 2

Babygirl

Hard Truths

Tudo que Imaginamos como Luz

Emilia Pérez

Nosferatu

Conclave

Anora

A Semente da Figueira Sagrada

A Substância

Blitz

A Verdadeira Dor

Ainda Estou Aqui