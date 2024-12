Esposa de Tiririca é assaltada em SP, chora e faz alerta sobre golpe

A influenciadora Naná Magalhães, esposa do deputado federal Tiririca (PL-SP), contou que sofreu um assalto neste sábado, 14, em São Paulo. Muito abalada, ela usou o perfil do marido para desabafar sobre o ocorrido.

"Urgente! Minha esposa foi assaltada em São Paulo", escreveu o deputado na legenda da publicação. Em seguida, Naná chorou ao contar a situação.

Gente, é urgente, estou passando aqui para avisar para vocês que eu fui assaltada agora pela manhã, levaram o meu celular, com todos os meus dados, que a gente anota no celular, né? Então, levaram o meu celular com todos os dados, contas bancárias, essas coisas todas", disse ela.

A influencer ainda fez um alerta para seguidores e pessoas próximas: "Não caiam em golpe, tá? Pode ser que caia alguma ligação, alguma mensagem, algum e-mail ‘meu’ pedindo alguma coisa, pedindo algum valor. É golpe! Não mande, gente, não mande que é golpe. Estou muito nervosa", finalizou Naná.

Naná e Tiririca são casados há mais de 20 anos. Ela tornou-se influencer de boa forma e, atualmente, é seguida por mais de 1 milhão de pessoas no Instagram.