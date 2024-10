Dantinhas: 'Apagada', Vanessa é uma piada na Fazenda 16

Vanessa, Sacha e Suelen enfrentam a roça que será decidida nesta quinta-feira (17) na Fazenda 16 (Record).

Dos três, Suelen é apontada como a próxima eliminada — e seria assim, independente da formação da roça, defende Dantinhas. "O público pegou muito ranço dela", avalia.

O comentarista, no entanto, torce por um resultado diferente: a eliminação de Vanessa, que para ele é "pior", em comparação à Suelen. "Vanessa é uma piada, aqui fora e lá dentro. Ela vai voltar dessa roça e vai sumir de novo, porque vai se sentir confortável no grupo de Zé Love", defende.

Também existe um risco da saída de Suelen gerar uma perda de enredo para as pessoas que não gostam dela, como Albert, diz Dieguinho. "Ele surgiu através dela", diz.

A Fazenda 16 começa a ficar chata e previsível

No Central Splash, Dantinhas disse que a 16ª edição da Fazenda está "chata" e deve piorar nas próximas semanas. "Está previsível, a gente já sabe tudo o que vai acontecer", avaliou.

Segundo o colunista, a torcida do "grupinho" dominou as votações e, por isso, todas as "plantas" aliadas aos favoritos da edição devem ficar até a final. "Ficaremos até o Natal com Juninho, Gilsão, Zaac", ironizou.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 4ª roça? Resultado parcial Total de 67030 votos 43,49% Sacha 19,79% Suelen 36,72% Vanessa Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 67030 votos

