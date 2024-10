Vanessa Lopes mostra evolução em tratamento de pele: 'Dói'

Vanessa Lopes, 23, mostrou como está a evolução do tratamento que está fazendo para acnes.

O que aconteceu

No domingo (13), a ex-BBB usou seu Instagram para falar sobre como sua pele está reagindo. "Uma atualização do tratamento. Um mês e 23 dias. Dói muito quando estoura a bolha ou quando encosta, mas está doendo bem menos nessa etapa!".

No mês passado, Vanessa mostrou como é a pele natural. Ela seguiu desabafando sobre o problema com espinhas. "Vai fazer um mês, e esse é o estado da minha pele. É, galera, babado. Não aguento mais. Esse é o estado real da minha pele. Apesar de saber que vai passar, minha autoestima está lá embaixo", completou Vanessa.