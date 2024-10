'Ele me diz 'você tá online e não fala comigo'. É um sinal de alerta?'

Imagine que você está online no WhatsApp e recebe a seguinte mensagem: "Você tá online e não fala comigo. Com quem você tá conversando?". Esse tipo de comportamento é um sinal de alerta? Para Cris Fibe, a bandeira vermelha é evidente. "Controle não é cuidado", afirma ela em resposta a uma pergunta de uma seguidora, no episódio do Metendo a Colher desta segunda-feira (14).

A colunista diz que a atitude do rapaz demonstra "ciúme excessivo" e pode levar a outros comportamentos piores. "O controle é amigo da violência, do relacionamento abusivo, do relacionamento tóxico", diz ela.

Não dá pro cara controlar os seus passos, e querer saber onde você está a cada cinco minutos. Daqui a pouco. ele não tá querendo que você saia pra fazer a unha, daqui a pouco ele não quer que você saia com suas amigas, não quer que você beba, fale palavrão, passe batom vermelho. Cris Fibe

"Isso tudo é porque o cara está lidando com você como se você fosse propriedade dele", diz ela.

Toda segunda-feira, a jornalista Cris Fibe tira dúvidas sobre violência contra a mulher no quadro "Metendo a Colher", publicado nas redes sociais de Universa.