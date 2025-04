Chico Barney: Top 10 catastrófico revela o tamanho da tragédia no BBB 25

Dessa vez não podemos culpar as decisões do público. O pior top 10 da história dos realities na América Latina é resultado de uma profunda falta de opção entre o elenco omisso, covarde e sem inspiração do BBB 25.

O tenebroso BBB Laços, composto por 12 duplas, chega em sua reta final com uma seleção de participantes digna do casting proposto pela produção do programa. Uma alarmante tragédia para os amantes do entretenimento de contenda.

Faltando 20 dias para o episódio final, é possível dizer que não há um favorito. Pode até parecer uma boa notícia, mas é péssima. Não é pelo excesso de postulantes ao cargo, mas pela absoluta falta de candidatos. É impossível gostar de alguém.

Acompanhe abaixo uma breve análise de cada um dos integrantes desse top 10 catastrófico do BBB 25.

Diego

Teve a oportunidade de assumir algum protagonismo no começo, mas não aproveitou. Na maior parte do tempo, discursa sobre a importância de ser quem ele é e do quanto gostaria que as pessoas gostassem dele apenas por existir. Apesar de ter alguns momentos divertidos pela sua excentricidade, no resto do tempo ele é um porre.

Maike

Espera ter o máximo de certeza possível antes de tomar qualquer atitude. Tem medo da própria sombra e só conseguiu se impor minimamente no programa quando Renata voltou da Vitrine do Seu Fifi e quando ele próprio voltou de um paredão. Não se compromete de verdade, apenas encena aquilo que o programa propõe.

Dani

Foi a testemunha ocular da história! Esteve próxima de eventos relevantes da temporada, sempre deitadinha em uma cama no canto do quarto. Sem jamais se envolver, é claro. Uma das escalações mais inacreditáveis de todos os tempos.

Os Iguais

Nunca entenderei por qual motivo acharam uma boa ideia escalar duas pessoas que pensam igual e agem igual em relação a tudo. Não existe rigorosamente nada de interessante a respeito deles.

Renata

Chegou a parecer que seria a favorita, já que sua torcida estava engajada. Mas a sequência de derrotas de Eva e Vilma para Vinicius coloca essa posição em dúvida. Não aproveitou bem o holofote e acabou perdendo o timing de protagonizar o programa.

Vitória

Falando em perder o timing, Vitória teve o único fiapo de história que quase furou a bolha do BBB esse ano, mas não conseguiu surfar a onda. Hoje, vive tranquilamente como uma espécie de alívio cômico da casa, sem tomar a iniciativa para nada, apenas esperando o programa terminar.

Vinicius

Passou a maior parte da temporada em função da Aline, sua dupla. Conta com o apoio de gente que simpatizou com ele apenas porque sim, já que ele não faz muita coisa lá dentro.

Guilherme

Entende na teoria o que faz do BBB um programa interessante, mas não conseguiu pegar nenhuma oportunidade para construir a própria história.

Delma

Ela acha que não deveria mais estar lá. E pelo menos nisso eu concordo com ela.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.