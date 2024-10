Tio revela que Príncipe George ama futebol e tem time favorito, saiba qual

Príncipe George, 11, filho mais velho e herdeiro do trono de Príncipe William, é aficionado por futebol assim como seu pai.

O que aconteceu

Em uma entrevista para o The Telegraph publicada neste sábado (12), Make Tindall, tio de George revelou que o neto mais velho do Rei Charles é apaixonado pelo esporte e em especial pelo time Aston Villa. "Onde quer que ele esteja, ele vai sentar e assistir ao jogo", contou o o tio.

Tindall, que é ex-jogador de rúgbi, contou que jogou inúmeras vezes com o herdeiro nos jardins dos castelos. "George ama seu futebol. Eles são apenas uma família que ama esporte. Kate ama correr", disse se referindo à Middleton.

O atleta se tornou tio do príncipe George após seu casamento com Zara Tindall, filha da Princesa Ane e irmã do Rei Charles.