'Já criei meus filhos': as avós que rejeitam obrigação de cuidar dos netos

Elas amam os netos. Viajam com eles, levam para passear, trocam mensagens, dão presentes, cuidam quando necessário. São avós que atuam como rede de apoio, ou seja, estão à disposição quando os filhos ou filhas precisam daquela ajuda rápida.

Mas a relação para por aí. Para elas, não existe qualquer obrigação de cuidar: isso é papel da mãe ou do pai. E é claro: elas sabem que isso é também um privilégio e está longe de ser a realidade de muitas famílias.

A Universa, Cláudia e Josefa contam como criaram esse "limite" com os filhos e como gostam de aproveitar o envelhecimento.

'Não me sinto na obrigação'

Cláudia Grande, 68, tem uma agência de viagem. Passa boa parte do tempo viajando com o grupo —em sua maioria, mulheres— para várias partes do mundo.

"Sou uma avó diferente porque viajo muito. Não sou nada convencional", diz a empresária, que tem quatro filhos e sete netos. Os filhos de Cláudia sabem que a mãe é assim: vai ajudar pontualmente, quando for necessário, mas não vai criar os netos.

Há um ano, ela gravou um vídeo no YouTube com o título "Avós não são obrigadas a cuidar dos netos", que já teve mais de 6,4 mil visualizações e mais de 60 comentários —com críticas e elogios. Na legenda, Cláudia explicou: "Já criamos nossos filhos, já trabalhamos tanto."

Cláudia sabe que nem toda família pode fazer esse tipo de escolha —há diversas realidades no Brasil e a avó ou o avô podem ser as únicas opções para cuidar das crianças.

Mas aqui a situação é diferente. A crítica dela vai para os filhos que sentem que as avós, principalmente, precisam ter a obrigação de cuidar dos netos.

As pessoas acharam o máximo alguém falar o que elas sempre pensaram. Dou todo o meu suporte aos meus netos, mas não tenho obrigação. Se você quer cuidar, perfeito, faça o que quiser.

Cláudia Grande

A empresária tem consciência de que fez "sua parte", criou os filhos e que, agora, é a vez deles. "Tem gente que fica se punindo, que deveria fazer mais pelos netos, mas não sinto obrigação."

'Faço o possível como avó'

Ao observar o grupo de mulheres com mais de 60 anos que viajam pela agência, ela nota mudanças. "Aquela obrigação de cuidar dos netos todos os dias, quando os filhos estão trabalhando, não existe mais. Acabou para a gente."

Cláudia com a neta mais velha, Gabi, de 21 anos Imagem: Arquivo pessoal

Acabou esse conceito do velho sempre em casa. Estamos com 60 anos, na flor da idade, querendo aproveitar a vida.

Cláudia Grande

O comportamento, inclusive, vai contra a ideia de falta de afeto pelos netos: Cláudia os ama e está sempre por perto.

Levo ao teatro e ao cinema. Quando volto de viagem, conto todas as histórias. Incentivo que façam o mesmo. Temos de viajar para nos tornarmos interessantes, senão, só falamos de doença e dor. Faço o possível como avó.

Cláudia Grande

Cláudia tem uma agência de viagem focada em pessoas acima dos 60 anos Imagem: Arquivo pessoal

Os filhos e os netos entendem e respeitam a rotina dela: "'Dona Cláudia, você pode dar um alô?' É assim que minha neta de 20 anos me procura quando estou viajando."

A agenda de mês em mês é compartilhada com a família, e a casa dela, em Granja Viana, zona oeste da Grande São Paulo, está sempre aberta, mesmo quando ela está fora.

Aniversário, casamento, tudo acontece em casa. Às vezes, só descubro quando vejo fotos nas redes sociais.

Cláudia Grande

Cláudia acredita que o papel da avó pode ser diferente do que, muitas vezes, é esperado: "Não é só porque estou velha que acabei para o mundo. Sou a avó que namorou e conheço muitos que estão procurando companhia no Tinder. As coisas mudaram."

'Já criei meus filhos, e agora vivo viajando'

Josefa Feitosa, 65, já foi a avó —aos 46 anos— que precisou cuidar do neto como se fosse o próprio filho. Na época, sua filha tinha 19 anos e a ajuda era fundamental.

Josefa Feitosa trabalhou como assistente social e se aposentou Imagem: Arquivo pessoal

Fiz isso porque ela precisava. Era uma criança cuidando de outra criança. Foi muito difícil, tinha acabado de me separar também. Josefa Feitosa

A aposentada e agora nômade ajudou na criação do neto por cerca de 10 anos, em tempo integral. Depois, passou cerca de um ano e meio "longe". Nesse período, a filha dela queria sair de Fortaleza, onde os três viviam, para estudar em São Paulo.

Josefa tinha, então, dois caminhos: ficar e cuidar mais dois anos do neto ou seguir com seus planos de viajar —hoje, ela não tem "casa", vive viajando pelo mundo (a história você pode conferir aqui).

"Pensei em abrir mão da minha viagem para a Irlanda, mas acabei indo. Já tinha criado meus três filhos." O neto sofreu com a partida da avó, mas, com o tempo, se acostumou a viver com o pai em Fortaleza, enquanto a mãe estudava em São Paulo.

No começo, foi difícil. Ele me pedia para voltar e eu tentava sempre mandar cartas e presentes. Dizia que eu o tinha abandonado. Mas depois as coisas foram se ajeitando. Josefa Feitosa

Josefa é nômade --vive viajando e não tem residência fixa Imagem: Arquivo pessoal

O neto Vinicius aprendeu a virar realmente "o neto" de Josefa com o passar dos anos. Eles viajaram muito juntos —a primeira vez do neto em um avião foi com a avó. "Nossa relação é incrível. Conversamos muito, saímos para comer."

Agora, a filha de Josefa, hoje aos 37, professora e antropóloga, vai ter uma bebê (que foi planejada), a segunda neta.

'É gostoso curtir como avó'

Minha filha está vivendo uma gravidez gostosa desta vez, sem precisar esconder. Está feliz. Já comprei várias roupinhas e estão todos muito felizes, inclusive o Vinicius. Agora, posso curtir como avó. Josefa Feitosa

Josefa em viagem a Praga Imagem: Arquivo pessoal

Josefa tem outros dois filhos —uma mulher e um homem. Os três apoiam a vida que a mãe leva, sempre em algum lugar diferente do mundo.

A aposentada nunca se identificou com o "ambiente doméstico": prefere viajar e passar um período em cada país. "Não preciso de muito, apenas uma cama, fogão e uma geladeira no lugar."

Aliás, assim que virou nômade, sente que a relação com os três filhos mudou para melhor.

Nossa relação passou para algo mais harmonioso, de muito carinho, respeito e admiração. Os três agora levam uma vida melhor, tanto na parte intelectual como financeira. Josefa Feitosa

Nem sempre é uma escolha

Especialistas dizem que nem sempre isso é uma opção. Há famílias que dependem exclusivamente dos mais velhos para conseguir trabalhar e ter onde deixar as crianças, por exemplo —o que aconteceu com Josefa.

Há diferença entre ser rede de apoio e ser usada como "cuidadora em tempo integral", explicam os especialistas consultados por Universa.

O primeiro ponto é entender de onde vem a imposição de cuidar dos netos, explica a psicóloga Franciely Bottaro do Hospital São Vicente de Paulo, no Rio.

É importante refletir se a imposição de responsabilidades que recaem sobre os avós está vindo de uma sobrecarga ou da falta de planejamento dos filhos. Isso faz com que muitos avós se sintam obrigados a assumir um papel que talvez não queiram ou não estejam preparados para desempenhar.

Franciely Bottaro, psicóloga

Vínculo de avós com netos é saudável, mas isso não significa ter obrigação de cuidar (se o idoso não quiser) Imagem: iStock

Não quero cuidar dos netos. Como dizer aos filhos?

Conversando. Sim, a resposta parece simples, mas não existe outra maneira de resolver a questão. Por isso, é sempre bom manter uma boa comunicação com os filhos desde a infância deles, segundo a geriatra Alessandra Tieppo, diretora da SBGG (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do estado de São Paulo) e professora da Universidade Anhembi Morumbi.

É mostrar que você já fez o papel de mãe (ou pai), que está do lado do filho e vai ajudar quando ele precisar, em momentos pontuais, mas que você tem uma vida. É deixar claro que você não pode se comprometer de forma integral nos cuidados dos netos. Alessandra Tieppo, geriatra

Frases como 'eu adoro passar tempo com meus netos, mas também preciso cuidar de mim e ter momentos de lazer' podem abrir espaço para uma conversa franca e respeitosa.

Franciely Bottaro, psicóloga

Decisão não pode gerar sensação de culpa ou punição. Tieppo explica que alguns avós podem se sentir culpados por não participar tanto da criação da criança, mas isso não deve ser visto como algo ruim. "Temos de tirar essa culpa, mesmo com o mundo cobrando. Os idosos não podem se sentir culpados por ter uma vida funcional e com compromissos."

Ter vida ativa, aliás, faz bem para os idosos. "Isso contribui para a autoestima, a felicidade e até para a longevidade, pois permite que o idoso tenha uma vida com mais sentido", diz a psicóloga.

Obviamente, o tempo dedicado aos netos pode contribuir positivamente com a saúde mental, proporcionando a manutenção dos vínculos familiares, um senso de propósito e pertencimento ou mesmo como estimulação de atividades, mas é importante que isso aconteça sem a pressão de responsabilidades que não lhes pertencem mais.

Franciely Bottaro, psicóloga

Contato com os netos é fundamental. É importante ressaltar que a relação entre avós e netos faz bem para os dois lados, segundo a geriatra.