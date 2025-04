Ex-nora reage a comentários de Maíra Cardi: 'Aquela pressão psicológica não era para mim'

Ex-namorada de Lucas Cardi, filho de Maíra Cardi, Anna Queiroz rebateu declarações feitas pela coach a respeito do seu antigo relacionamento. A estudante utilizou o Instagram para se defender de acusações de traição e afirmar que a ex-sogra tomava decisões dentro do seu namoro.

"Desde o começo houve envolvimento externo, não era só de nós dois o relacionamento. Eu passei anos não falando nada sobre, fazendo com que as pessoas apagassem completamente meu envolvimento com eles, mas isso não acontece. Eu não ia falar nada porque eu já não me importo e tinha muita consideração, mas não tiveram consideração pela minha parte", desabafou nos Stories.

Segundo Anna, o relacionamento dela com Lucas sempre foi diferente e atípico, visto que os dois eram muito novos quando ficaram juntos. Ela conta eles se conheceram em um jogo online, e que Maíra a convidou a morar com a família na época, quando ela tinha 17 anos.

A estudante de gastronomia contou que havia interferências no namoro desde o início, e que a então sogra fazia pressão para que ela emagrecesse e entrasse eu seu programa de dieta. Anna também conta que Maíra sugeriu que eles adotassem um relacionamento aberto quando o namoro já não estava dando certo.

"Eu não queria mais estar em um relacionamento com um parceiro que era clinicamente comprovado que tinha baixa testosterona. Ele não saía do quarto, só queria jogar, não se exercitava, não queria fazer nada", justificou, contando que topou a sugestão da então sogra. "Fiz errado em aceitar? Claro que fiz errado! Mas parece que coagi um menino maravilhoso e perfeito a fazer coisas que ele não queria fazer."

O desabafo de Anna vem após Maira publicar um vídeo refletindo sobre o casamento do filho com a atriz Thuani Todeschini. A influenciadora conta que nunca interferiu na vida do filho, e que viu o rapaz ser traído em um relacionamento que era aberto "só da parte dela".

Anna diz que sofreu pressão estética

A estudante namorou Lucas por quatro anos, e pontua que também enfrentou pressões estéticas durante o período, já que Maíra insistia para que ela emagrecesse.

"Chegou uma época que eu estava me sentindo bem [com o meu corpo] e a pessoa virou para mim e falou: ‘Você está gorda. Faz a dieta, menina, que você vai ficar com o corpo perfeito’. Ai vai eu ficar em jejum por 7 dias. Eu fiquei me sentindo insuficiente comigo, com o meu corpo, com a minha personalidade, com meu estado financeiro. Eu fiquei me sentindo mal por ser pobre. Parecia que eu não tinha valor por não ter dinheiro", desabafou.

A jovem afirma que carrega até hoje traumas do período.

"Em quatro anos, não teve um minuto sequer da gente tomando nossas próprias decisões. O relacionamento inteiro foi guiado pela mãe dele, que era uma pessoa ótima e queria o melhor pra gente. Mas aquela vida não era para mim. Aquela pressão psicológica não era para mim. Eu não posso engordar um pouquinho que já vem um bichinho na minha cabeça dizer ‘nossa, você está gorda, que nojenta’. Eu cansei, porque fiquei anos tentando esquecer isso."