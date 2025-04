Gentili diz que Otávio Mesquita passou mão em seu pênis em gravação no SBT

Danilo Gentili se manifestou em relação à denúncia feita por sua ex-assistente de palco, Juliana Oliveira, que acusa Otávio Mesquita de estupro durante gravações do The Noite (SBT), em 2016. Ele afirmou que não foi omisso em relação à Juliana e alegou que, na mesma ocasião, Mesquita teria passado a mão em seu pênis.

O que aconteceu

Gentili se referiu a Mesquita como "um mala, cuzão e velho inconveniente". Em vídeo no Instagram, o apresentador disse que Otávio não é bem-vindo em seu programa por ser uma pessoa "desleal" não apenas com ele, mas com outros funcionários do SBT. "Ele foi bem desleal comigo e outros colegas do SBT. Ele é desleal pelas costas", iniciou.

Em relação ao episódio do suposto estupro em 2016, Danilo contou que foi combinado que Otávio desceria vestido de Batman e teria o auxílio de Oliveira. "Não vi de onde eu estava ele passando a mão na Juliana, mas ele pegou no meu pau, mas não acho que ele me estuprou porque ele pegou no meu pau", afirmou.

O apresentador disse concordar que de fato Otávio "passou do ponto", mas ressaltou que na ocasião Juliana, embora tenha relatado incômodo, não disse ter sido estuprada por Mesquita. "Ela falou: 'cara chato do caralho, desceu lá e me passou a mão'. Na minha cabeça, a reclamação dela é a que sempre fizeram do Mesquita: 'velho chato, inconveniente' Se eu tivesse recebido denúncia em tom de estupro, a história seria outra".

Apresentador contou que, após a gravação, Juliana só o procurou para falar sobre o assunto em 2020, quando relatou o suposto estupro. "Em dezembro de 2020, quatro anos e meio depois, estoura na mídia que a Dani Calabresa denunciou o Marcius Melhem e, somente nesse dia, a Juliana me chama no WhatsApp e dá o peso de que o que aconteceu naquele dia [da gravação] foi um crime sexual. Nunca tive essa informação antes, nem que ela queria fazer tal denúncia".

Ele afirma que na ocasião se dispôs a ajudar Oliveira. Danilo relatou que quis denunciar Otávio à polícia, mas Juliana não teria deixado. Quando mencionou em reportar o ocorrido ao compliance do SBT, a humorista também teria sido contra. Ele ainda diz que ofereceu suporte jurídico e financeiro à Juliana, mas mesmo assim ela não quis dar continuidade à denúncia contra Otávio.

Danilo destacou que decidiu se manifestar não em defesa de Otávio Mesquita, a quem ele chamou de "inconveniente", mas, sim, em defesa própria, após Oliveira o acusar de omissão por ela ser "pobre e preta". "Tem muita incoerência no que ela diz, pelo menos ao meu respeito. Quando a Juliana me disse que sofreu abuso, eu falei: 'estamos na trincheira, vem comigo e vamos denunciar ele na polícia'. Ela disse: 'não quero que denuncie ele na polícia'. Falei: 'então vamos denunciar no compliance do SBT'. Ela falou: 'não quero que denuncie ele no RH'".

Coloquei meu advogado à disposição dela e falei: 'seja lá o que você queira fazer, vou te dar suporte jurídico e financeiro'. Ela falou: 'não quero nada dele, só quero que ele não vá mais lá [no programa]'. Depois disso, arrumei briga com ele, blindei a Juliana, assumi a bronca e vetei o Otávio no meu The Noite.

O apresentador disse, ainda, que Juliana costumava ter brincadeiras ousadas e, inclusive, "enfiava o dedo" no ânus dele. "A Juliana enfiava o dedo no meu c* várias vezes para brincar e eu nunca revidei a brincadeira, graças a Deus, porque hoje poderia estar sendo processado por assédio".

Otávio Mesquita pegou no meu pau e passou a mão na Juliana porque ele é inconveniente. Mas não acho que ele me estuprou porque ele pegou no meu pau, assim como entendo que a juliana não me estuprou quando meteu o dedo no meu c*. Entendo que foram brincadeiras'

Sobre a demissão de Juliana do SBT, Danilo disse que ela já não fazia mais parte do The Noite por opção própria e que o desligamento foi motivado pela crise financeira enfrentada pela emissora. "O SBT passou por cortes em que o The Noite foi afetado, salários foram afetados e a Juliana foi demitida da casa por causa de corte de custos".

Splash tenta contato com a assessoria do SBT, Otávio Mesquita e Juliana Oliveira para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Entenda o caso

Ontem, Juliana Oliveira, que na época do suposto crime era assistente de palco de Danilo Gentili no The Noite, falou pela primeira vez sobre a acusação de estupro contra Otávio Mesquita. Ela afirma que o SBT não tomou as devidas medidas depois que ela denunciou o caso à emissora e que no dia da gravação Mesquita não cumpriu o que havia sido combinado previamente nos bastidores e, em vez disso, agarrou suas partes íntimas.

Ele me agarrou à força. Aquilo foi uma violência. Até minha cabeça no meio das pernas dele ele colocou. Ele não parava.

Juliana Oliveira

Juliana negou a versão dada por Mesquita de que a esquete havia sido combinada. "Esse cara andou falando que aquilo foi uma brincadeira combinada. Combinada com quem, Otávio Mesquita? Com quem você combinou aquela brincadeira? Aquilo não foi uma brincadeira, foi uma violência. É nítido meu desconforto no vídeo."

Ela teria evitado denunciar Mesquita inicialmente por medo de perder o emprego. "Eu tinha medo de denunciar esse cara e perder o emprego. Eu tave mexendo com gente grande, eu tinha noção disso. Meu pânico era ele falar que eu queria o dinheiro, ele falar que jamais faria isso com a mulher e o filho dele na plateia. Tudo isso está registrado por mensagem. Eu tinha pânico. Eu só falei: 'Não quero estar perto desse cara. Não quero lidar com ele' A partir dali, ele nunca mais invadiu o The Noite e eu não fui mais trancada no banheiro."

Juliana afirma que, quando saiu do The Noite, procurou a direção do SBT para fazer uma denúncia. "Eu precisava que a diretoria do SBT soubesse de tudo que tinha acontecido comigo. Eu fiz uma série de reuniões pra explicar tudo. A própria direção do SBT me encaminhou para o compliance. [...] Eles viram a gravidade, eles viram como eu tava transtornada da cabeça, eles viram como tava minha saúde mental.

Após a denúncia, ela diz que sua presença na emissora diminuiu até que ela fosse demitida. "Minha carreira estava em ascensão no SBT, mas foi só eu denunciar, que foi se perdendo. [...] O compliance aconteceu entre agosto e setembro. [...] Passou dezembro, janeiro, fevereiro, me chamaram para conversar e [me dispensaram]."

Cena foi ao ar em 2016

Em contato com Splash, Hédio Silva, advogado que representa Juliana, alega que a ex-assistente de palco de Danilo Gentili foi alvo de atos libidinosos sem consentimento. O profissional afirma que jurisprudência atual aponta que "a prática de atos libidinosos configura estupro", ainda que não haja penetração. "Lei passou por reformulação em 2009. O judiciário tem reconhecido o estupro mesmo quando a pessoa não toca na vítima, por exemplo".

No programa disponível no YouTube, é possível ver Juliana Oliveira sendo tocada nos seios após a chegada de Otávio Mesquita, que ingressa no palco de ponta-cabeça, pendurado por um cabo de aço. Em seguida, enquanto Juliana tenta retirar os equipamentos de segurança do apresentador, ele a segura e simula movimentos de sexo.

Quando vi o vídeo, eu fiquei estupefato. Como alguém grava um vídeo daquele jeito? É um sentimento de impunidade. Ele aproxima as partes íntimas da boca dela, joga a Juliana no sofá... Quase quatro minutos de agressão. Ela reage, dá tapa, chuta, protesta. Depois, o Danilo Gentili a chama de volta para o palco, ela volta constrangida. Ela saiu com a noção exata de que foi violentada, mas não entendia a gravidade. Quando me contratou, analisei o material e disse: 'Isso foi estupro com tudo gravado'. Ele ainda confessa no final ao se referir aos seios de Juliana como 'durinho'. É uma violência sem tamanho.

Hédio Silva, advogado de Juliana Oliveira

Defesa alega que cada pessoa tem um tempo diferente para denunciar, o que é reconhecimento pelas cortes de Justiça, e que Juliana tentou buscar apoio do SBT, mas sem sucesso. "No último trimestre de 2024, ela levou a questão ao conhecimento da emissora, mas não teve a resposta que esperava. Isso adoece a pessoa. E entra o componente racial, a ideia de que o corpo da mulher é público".

Advogado de Juliana diz que Mesquita entraria pendurado e que Juliana iria auxiliá-lo, mas sem que ele tocasse nela. "Ele apalpa as nádegas, os seios, simula o ato. Nos primeiros segundos, ela defere tapa, chutes... Quando volta ao palco, a expressão é de descontentamento. O Danilo Gentili chegar a falar 'a Ju está com cara de que não está curtindo, mas ela gosta'".

Otávio Mesquita nega as acusações. Ele afirma que tudo foi uma "brincadeira" previamente combinada e processou Oliveira por danos morais.