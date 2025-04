Musical "O Grande Gatsby" traz glamour dos anos 1920 para o West End de Londres

Por Sarah Mills

LONDRES (Reuters) - Uma encarnação musical do romance clássico de F. Scott Fitzgerald "O Grande Gatsby", de 1925, estreou no West End de Londres, oferecendo ao público a chance de entrar no mundo das festas de Jay Gatsby em sua mansão em Long Island, perto da cidade de Nova York.

"Queremos proporcionar toda a opulência de Jay Gatsby e também contar essa história sobre se o sonho americano é possível", disse o diretor Marc Bruni, no evento de lançamento do espetáculo nesta quarta-feira.

O romance é contado pelos olhos do novo vizinho de Gatsby, Nick Carraway, que se envolve na vida do protagonista. Mas a versão musical é "capaz de viver na cabeça de todos os personagens", disse Bruni.

O espetáculo está em cartaz na Broadway, onde estreou há um ano. A versão londrina é estrelada por Jamie Muscato como Gatsby, o milionário que se fez sozinho e dá festas luxuosas para tentar reconquistar seu antigo amor, Daisy (Frances Mayli McCann), que é casada com outra pessoa.

"Daisy é uma mulher lindamente trágica na década de 1920. Ela está nesse casamento por status e riqueza... e então Jay Gatsby volta à sua vida depois de cinco anos", disse McCann.

Embora o musical seja "muito próximo" do famoso romance, a roteirista Kait Kerrigan "deu mais poder de ação às personagens femininas" nesta versão, acrescentou McCann.

Desde seu lançamento, há 100 anos, o romance de Fitzgerald vendeu mais de 30 milhões de cópias em todo o mundo, de acordo com notas de imprensa da produção. As adaptações para as telas incluem a versão cinematográfica de 2013 do diretor australiano Baz Luhrmann com Leonardo DiCaprio e Carey Mulligan.

"É a grande história americana sobre classe e sobre se a mobilidade de classe é possível", disse Bruni. "A mensagem disso, à medida que a distância entre os que têm e os que não têm se torna cada vez maior, parece cada vez mais presente e contemporânea."

"O Grande Gatsby" ficará em cartaz no The London Coliseum até 7 de setembro deste ano.

