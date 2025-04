Jantar especial e homenagens: Top 5 ganha festa temática no BBB 25

O Top 5 do BBB 25 (Globo) ganhou uma festa temática, com um jantar especial, em comemoração à reta final do jogo.

Como será o evento

A festa tem uma decoração exclusiva do programa. Os brothers vão revisitar alguns dos mais animados momentos que viveram no reality, onde momentos dos shows que aconteceram na residência serão relembrados.

A decoração é uma espécie de estúdio, com cores mais escuras e características do local onde Tadeu apresenta o programa. Fotos dos participantes serão exibidas em LED's no ambiente.

Além disso, o jantar será completo, com entrada, prato principal e sobremesa. O Top 5 também receberá espumante para comemorar a noite.

Os brothers e sisters receberam looks exclusivos para o jantar. O tema das roupas sé moda casual chic.

