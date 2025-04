Dantinhas: João Pedro não merece, mas tem direito a ir para final do BBB 25

João Pedro venceu mais uma Prova do Líder e garantiu mais um tempo dentro do BBB 25. Essa foi a terceira liderança seguida do brother, e a quarta no total. Dieguinho e Dantinhas comentam suas chances na final do reality durante Central Splash.

Após a eliminação de Delma, os cinco participantes restantes tiveram que decidir na habilidade quem seria o novo líder. João Pedro venceu, e indicou Vitória Strada para a berlinda. Ela disputa uma vaga na reta final contra Diego e Renata. Na quinta-feira (17), o resultado do Paredão será divulgado e os quatro restantes vão disputar mais uma prova do Líder. Dessa vez, de resistência.

Dantinhas acredita que João Pedro, diante de toda a sua performance nas últimas provas, tem direito de estar entre os top 3 finalistas, apesar de não merecer ser finalista justamente por não ter tido uma história interessante no decorrer da temporada. Dieguinho concorda, mas eles relembram que o brother não tem um histórico bom em provas de resistência.

Ele tem esse direito. Se ele vencer as provas, ele chega à final. Não acho que ele seja merecedor de estar na final, por toda a sua narrativa e história do programa. Dentro os gêmeos, eu acho que o João Pedro foi o que entregou menos.

Dantinhas

Eu acho que o João Pedro vai para a final pela Prova. A gente sabe que os gêmeos foram a temporada inteira bem em prova. Naturalmente, não é que eu esteja torcendo para o João Pedro, mas eu imagino que ele deva ir bem nessa prova.

Dieguinho

