Ex-nora de Maira Cardi nega traições e relembra: 'Eu não podia engordar'

Anna Queiroz, a ex-nora de Maira Cardi, se pronunciou nas redes sociais negando as acusações da influenciadora de que ela teria traído Lucas Cardi.

O que aconteceu

Após o primogênito de Maira se casar com Thuani Todeschini, a influenciadora compartilhou um vídeo relembrando um período difícil na vida do filho. Na gravação, ela acusa a ex-nora de trair Lucas, que teria "se conformado" com a situação e enxergado como um relacionamento aberto unilateral..

Nesta manhã, Anna Queiroz usou os Stories do Instagram para dar sua versão, negando que tenha traído. A jovem explicou que, na época, Lucas lidava com baixa testosterona, o que fazia com que ele passasse muito tempo trancado em seu quarto.

Para solucionar os problemas do casal, a influenciadora teria sugerido que eles tivessem um relacionamento aberto. "Quem teve a ideia foi a mãe dele! Nosso relacionamento não estava dando certo, e eu não queria mais estar com alguém que tinha baixa testosterona clinicamente comprovada, não saía do quarto e não tinha iniciativa para nada".

Anna ainda garantiu que Maira sempre se metia em seu relacionamento. "Não era só de nós dois o relacionamento. Eu passei anos calada, tentando apagar meu envolvimento com eles, mas isso não acontece. Eu tinha consideração, mas não tiveram o mesmo por mim".

Apesar da influenciadora ter sugerido o relacionamento aberto, a jovem admite que errou em acertar a proposta. "Fiz errado em aceitar? Claro que fiz! Mas parecia que eu estava coagindo um menino perfeito a fazer algo que ele não queria".

A ex-namorada de Lucas ainda alega que sofria com as pressões estéticas impostas por Maira Cardi. "Não podia engordar um pouco que já vinha um pensamento: 'Você está gorda, que nojenta'. Fiquei anos tentando superar isso", disse nos Stories.

Sobre Thuani Todeschini, ela alegou que as duas eram amigas antes de se envolverem com Lucas Cardi. "Que atire a primeira pedra quem nunca fez uma m*rda na vida, quem nunca pegou o ex de uma amiga", afirmou, sem esclarecer o envolvimento entre os três.