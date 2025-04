SBT se pronuncia sobre acusação de Juliana Oliveira contra Otávio Mesquita

O SBT falou pela primeira vez após Juliana Oliveira se pronunciar dizendo que a emissora não agiu após denúncia feita quando era contratada. Ex-assistente de palco do The Noite fez denúncia contra Otávio Mesquita por estupro. O apresentador cita "brincadeira" feita há quase 10 anos ao falar do suposto crime.

O que aconteceu

A emissora se manifestou um dia após Juliana dizer que só foi na Justiça "porque o SBT não fez p*rra nenhuma".

Por meio de nota, o canal da família Abravanel afirmou que tomou "todas as providências que lhe competia": "A propósito do episódio envolvendo a Srª. Juliana Oliveira e o apresentador Octávio Mesquita, o SBT vem esclarecer que tomou, a tempo, todas as providências que lhe competia por meio do seu Departamento de Governança Corporativa".

A reportagem de Splash também fez contato com as assessorias de Juliana Oliveira e Otávio Mesquita para comentar as declarações recentes e não houve resposta. O espaço será atualizado se houver.

Juliana havia reforçado em vídeo publicado ontem que não teria recebido assistência/apoio: "Eu fiz uma denúncia pra uma empresa comandada por mulheres e nem ao menos elas me ouviram. [...] Todo o ódio que eu recebi na internet falando: 'por que eu não fiz tal coisa', eu fiz. Eu fiz todo o procedimento".

Juliana afirma que, quando saiu do The Noite, procurou a direção do SBT para fazer uma denúncia. "Eu precisava que a diretoria do SBT soubesse de tudo que tinha acontecido comigo. Eu fiz uma série de reuniões pra explicar tudo. A própria direção do SBT me encaminhou para o compliance. [...] Eles viram a gravidade, eles viram como eu tava transtornada da cabeça, eles viram como tava minha saúde mental.

Após a denúncia, ela diz que sua presença na emissora diminuiu até que ela fosse demitida. "Minha carreira estava em ascensão no SBT, mas foi só eu denunciar, que foi se perdendo. [...] O compliance aconteceu entre agosto e setembro. [...] Passou dezembro, janeiro, fevereiro, me chamaram para conversar [e me dispensaram]".

Otávio Mesquita falou sobre o suposto crime em entrevista publicada hoje no site da revista Quem. Ele voltou a negar que tenha cometido estupro contra Oliveira e afirmou sentir "pena" da humorista. "Basicamente o que aconteceu, há quase 10 anos, foi uma 'brincadeira'. Não teve nada. Todo mundo brincou, deu risada. A gente se encontrava nos bastidores e nunca houve nenhum problema. A prova de que não houve nada de ruim é que [no dia da gravação] eu estava com minha ex-mulher e o meu filho no camarim", declarou.

Ele afirmou que ficou "chateado" com a acusação, mas que após receber o apoio do público e famosos está tranquilo. "No começo, fiquei muito chateado. Como é que pode uma pessoa simples, como eu, ter feito uma ação depois de 10 anos? Quando aconteceu [a denúncia] fiquei muito preocupado. Não sei se alguém manipulou a cabeça dela".

Ratinho saiu em defesa do apresentador durante o programa Pânico da rádio Jovem Pan News: "Eu gosto muito da Juliana como pessoa, sempre me tratou muito bem e eu sempre tratei ela muito bem. Nunca acreditei que ela fosse achar ruim uma brincadeira daquela do Mesquita, que é chato pra cara**o", afirmou.

Caracterizando o ato de Otávio Mesquita como "uma brincadeira estúpida", Ratinho ainda garantiu que o amigo tem dificuldades de enxergar os limites, mas não é uma má pessoa. "Eu liguei pra ele e falei 'Você passou do limite', mas eu acho que não era motivo de processo porque foi brincadeira. Ele não fez por maldade, ele não queria estuprar a mulher. Pra mim, é uma brincadeira estúpida dele. Ser chato não é crime".

Já Danilo Gentili se referiu a Mesquita como "um mala, cuzão e velho inconveniente". Em vídeo no Instagram, o apresentador disse que Otávio não é bem-vindo em seu programa por ser uma pessoa "desleal" não apenas com ele, mas com outros funcionários do SBT. "Ele foi bem desleal comigo e outros colegas do SBT. Ele é desleal pelas costas". Ele também disse que Mesquita já pegou em seu pênis em gravação no SBT.

O que diz Juliana

Ontem, Juliana Oliveira, que na época do suposto crime era assistente de palco de Danilo Gentili no The Noite, falou pela primeira vez sobre a acusação de estupro contra Otávio Mesquita. Ela afirma que o SBT não tomou as devidas medidas depois que ela denunciou o caso à emissora e que no dia da gravação Mesquita não cumpriu o que havia sido combinado previamente nos bastidores e, em vez disso, agarrou suas partes íntimas.

Ele me agarrou à força. Aquilo foi uma violência. Até minha cabeça no meio das pernas dele ele colocou. Ele não parava.

Juliana Oliveira

Juliana negou a versão dada por Mesquita de que a esquete havia sido combinada. "Esse cara andou falando que aquilo foi uma brincadeira combinada. Combinada com quem, Otávio Mesquita? Com quem você combinou aquela brincadeira? Aquilo não foi uma brincadeira, foi uma violência. É nítido meu desconforto no vídeo."

Ela teria evitado denunciar Mesquita inicialmente por medo de perder o emprego. "Eu tinha medo de denunciar esse cara e perder o emprego. Eu tave mexendo com gente grande, eu tinha noção disso. Meu pânico era ele falar que eu queria o dinheiro, ele falar que jamais faria isso com a mulher e o filho dele na plateia. Tudo isso está registrado por mensagem. Eu tinha pânico. Eu só falei: 'Não quero estar perto desse cara. Não quero lidar com ele' A partir dali, ele nunca mais invadiu o The Noite e eu não fui mais trancada no banheiro."

Cena foi ao ar em 2016

Em contato com Splash, Hédio Silva, advogado que representa Juliana, alega que a ex-assistente de palco de Danilo Gentili foi alvo de atos libidinosos sem consentimento. O profissional afirma que jurisprudência atual aponta que "a prática de atos libidinosos configura estupro", ainda que não haja penetração. "Lei passou por reformulação em 2009. O judiciário tem reconhecido o estupro mesmo quando a pessoa não toca na vítima, por exemplo".

No programa disponível no YouTube, é possível ver Juliana Oliveira sendo tocada nos seios após a chegada de Otávio Mesquita, que ingressa no palco de ponta-cabeça, pendurado por um cabo de aço. Em seguida, enquanto Juliana tenta retirar os equipamentos de segurança do apresentador, ele a segura e simula movimentos de sexo.

Quando vi o vídeo, eu fiquei estupefato. Como alguém grava um vídeo daquele jeito? É um sentimento de impunidade. Ele aproxima as partes íntimas da boca dela, joga a Juliana no sofá... Quase quatro minutos de agressão. Ela reage, dá tapa, chuta, protesta. Depois, o Danilo Gentili a chama de volta para o palco, ela volta constrangida. Ela saiu com a noção exata de que foi violentada, mas não entendia a gravidade. Quando me contratou, analisei o material e disse: 'Isso foi estupro com tudo gravado'. Ele ainda confessa no final ao se referir aos seios de Juliana como 'durinho'. É uma violência sem tamanho.

Hédio Silva, advogado de Juliana Oliveira

Defesa alega que cada pessoa tem um tempo diferente para denunciar, o que é reconhecimento pelas cortes de Justiça, e que Juliana tentou buscar apoio do SBT, mas sem sucesso. "No último trimestre de 2024, ela levou a questão ao conhecimento da emissora, mas não teve a resposta que esperava. Isso adoece a pessoa. E entra o componente racial, a ideia de que o corpo da mulher é público".

Advogado de Juliana diz que Mesquita entraria pendurado e que Juliana iria auxiliá-lo, mas sem que ele tocasse nela. "Ele apalpa as nádegas, os seios, simula o ato. Nos primeiros segundos, ela defere tapa, chutes... Quando volta ao palco, a expressão é de descontentamento. O Danilo Gentili chegar a falar 'a Ju está com cara de que não está curtindo, mas ela gosta'".