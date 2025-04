Camilla e Thamiris comentam pós-BBB 25: 'Melhor do que o esperado'

De Splash, no Rio

Camilla e Thamiris, eliminadas do BBB 25 (Globo), participaram da festa de lançamento de "Dona de Mim", próxima novela das 19h, e conversaram com Splash sobre a vida após a eliminação do programa.

O que aconteceu

Camilla, eliminada com 94,67%, contou como tem sido o pós. "Melhor do que o esperado. Nossa preocupação era ganhar o prêmio, a gente não pensava no pós de glamour, mas estamos amando."

A trancista confessou ter ficado assustada inicialmente com sua porcentagem, mas que conseguiu seguir em frente. "Sim, um número é um número. Eu não tinha noção do que era torcida do BBB, mas eu consegui entender o que o público esperava, dar uma parada, realinhar tudo e assim, a meta é sempre melhorar."

Thamiris concordou com a irmã. "Estamos gostando bastante, a galera tá recebendo super bem. A gente está pegando o melhor disso tudo."

A nutricionista confessou não ter uma torcida na reta final do reality. "Não tenho um preferido, quem ganhar tá ótimo." Camilla também concordou com a irmã.

