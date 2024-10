Cauê sobre querer sair de A Fazenda: 'Eu estava ficando louco'

Na Cabine de Descompressão com Lucas Selfie, Cauê Fantin falou sobre sua jogada arriscada em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Antes da formação da 3ª roça, o ator do Kwai pediu para seus aliados para não ser salvo no resta um, indo para a berlinda pela dinâmica. Ele desejava conquistar o chapéu de fazendeiro, mas se deu mal na prova e Zé Love conquistou a liderança.

Selfie então questionou para o ex-peão: "Sinceridade para mim agora? Já estava de saco cheio, queria ir embora?"

Cauê riu e respondeu: "Não é que eu queria ir embora, entendeu? Mas eu já estava surtando. Lá eu não conseguia me soltar."

"Você estava afim de ir embora", pressiona o apresentador.

"Não era afim de ir embora, isso é uma palavra forte", explica o ator. "Porque eu sei a visibilidade que é isso aqui, eu gostava de estar ali com o pessoal o tempo inteiro, só que eu odeio ser mandando."

Ele explica que não gostava de receber ordens da produção o tempo todo. "Vocês mandam a gente 'vai para cima, vai para baixo, se tranca, vai pra lá, vai pra cá'. Isso deixava eu doido. Ai fica trancado com o pessoal, ficar pensando em coisas de fora, não dá para falar que não tem medo."

Eu comecei umas briguinha boba, porque o Zé Love começou me chamando de 'delício', ai eu falei: 'Vai ser quinta série? Demorou, e eu consigo ser mais que o cara, porque eu sou mais novo e to mais perto da 5ª série'. Nasceu 'chicken little', 'cabelinho'. Todo mundo falou que não era legal e eu sinto que não é legal ficar atacando.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Cauê? Resultado parcial Total de 9416 votos 0,19% Albert Bressan 0,22% Babi Muniz 3,60% Camila Moura 0,07% Fernanda Campos 0,49% Fernando Presto 0,75% Flor Fernandez 0,05% Flora Cruz 0,10% Gui Vieira 9,01% Gilsão 0,78% Gizelly Bicalho 0,28% Juninho Bill 3,57% Júlia Simoura 0,16% Luana Targino 30,68% Sacha Bali 8,35% Sidney Sampaio 0,08% Suelen Gervásio 7,44% Vanessa Carvalho 18,47% Yuri Bonotto 0,36% Zaac 15,35% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 9416 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso