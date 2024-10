Sacha chora na chuva e desabafa: 'Não é da minha natureza'

Depois de receber 32 votos na formação de roça de A Fazenda (Record) de terça-feira (8), Sacha desabafou com Juninho Bill sobre como estava se sentindo.

O que aconteceu

"Eu devia ter sido mais incisivo, me afastado dela [Larissa]. Mas eu queria que ela se sentisse cuidada o tempo todo, não queria que se sentisse rejeitada. Ela vinha me abraçar, eu nunca iria me desvencilhar dela. Jamais fiz isso, não é da minha natureza. Não queria que ela se sentisse rejeitada aqui que é um lugar tão cruel", desabafou o ator na chuva.

E talvez a leitura que as pessoas estejam fazendo é de que faltou ser mais incisivo nisso. Mas eu dei meu melhor. Só que o discurso de manipulador que vocês colocaram em mim no segundo dia não é real.

Juninho diz entender o que ele sente: "Sei nem o que dizer. Foi diferente nossas votações, então te entendo."

Sacha chorou bastante sozinho no quarto enquanto trocava as roupas molhadas.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 3ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 8434 votos 32,56% Zé Love 40,12% Cauê 27,32% Zaac Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 8434 votos

