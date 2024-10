Com filha doente, Thaeme foge de furacão nos EUA: 'Sangue frio'

Thaeme, da dupla com Thiago, contou como foi sua "fuga" do furacão Milton nos Estados Unidos.

A cantora conseguiu fugir da Flórida e contou ao Splash Show que ficou "muito preocupada" — principalmente por conta de suas filhas, Liz e Ivy. "Liz ainda não estava muito bem, então fiquei mais preocupada ainda", diz. "Pensei: 'Se ela piorar, eu preciso estar num lugar com acesso a hospital'".

Ela conta que não foi fácil conseguir um voo e que a notificação de alerta de furacão nos EUA é "assustadora". "É muito alta", conta. "Não sabíamos o que fazer. Não tinha voo para o Brasil; estavam todos bem cheios".

Para lidar com a situação, Thaeme fez uma mala e foi para o aeroporto com seu marido, filhas e sogra, sem destino planejado. Ela saiu perguntado "companhia por companhia" quais voos ainda tinham assentos disponíveis, para destinos distantes da Flórida.

Connecticut, a cerca de duas horas de Nova York, foi o único destino que encontraram para viajar. "Aqui estamos, no frio. E vamos para Nova York", conta. "Deixamos tudo na Flórida".

Nessas horas, tem que ser sangue frio mesmo. Agi com a razão para conseguir sair de lá. A questão maior era a Liz doente (...) porque ela poderia precisar de um hospital, se piorasse. Mas graças a Deus, ela melhorou Thaeme

Thaeme segue preocupada em 2ª situação de furacão que vive

Thaeme diz que toda a família está bem, mas segue muito preocupada com a situação por conta da reação de políticos e metereologistas.

Em 2022, Thaeme passou por seu primeiro furacão, também nos Estados Unidos. "Meio que já sabíamos lidar [nesse 2º], o caminho das pedras, o que fazer".

Assista à íntegra do Splash Show:

