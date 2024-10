Filho de Marília Mendonça interage com público em homenagem à cantora em SP

Leo, 4, filho de Marília Mendonça, subiu ao palco e interagiu com o público durante o This is Marília Mendonça, show realizado em São Paulo para homenagear a cantora — que morreu em acidente aéreo em novembro de 2021.

O que aconteceu

Filho da cantora fez um coração ao aparecer diante do público no Allianz Parque. Ele subiu ao palco acompanhado do pai, o cantor sertanejo Murilo Huff, e da avó materna, Ruth.

Murilo afirmou que o filho estava envergonhado ao ver tantas pessoas. "Esse público veio para prestigiar a mamãe do Leo e cantar todo mundo junto as músicas dela", disse no palco.

Ruth se emocionou ao comentar show em homenagem à Marília. "Vocês já me fizeram eu chorar um monte de vezes hoje. Estou aqui para agradecer cada um de vocês por essa homenagem linda."

Grandes artistas se reuniram para homenagear Marília Mendonça. Show de hoje no Allianz Parque conta com as participações de Luísa Sonza, Alok, Luan Pereira, Marcos & Belutti, Tierry, Jão, Luiza Martins, Ludmilla, Xamã e Yasmin Santos.