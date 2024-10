Processo judicial de maquiadora acusa Garth Brooks de estupro

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - O astro da música country Garth Brooks foi acusado de estupro e agressão sexual em um processo movido por uma cabeleireira e maquiadora não identificada na quinta-feira.

Em uma queixa apresentada à Corte Superior de Los Angeles, uma mulher identificada como Jane Roe disse que havia prestado serviços de cabelo e maquiagem para Brooks de 2017 a 2020. A mulher afirmou que Brooks a estuprou em um quarto de hotel em Los Angeles em 2019, quando ela o acompanhou em uma viagem para ajudá-lo a se preparar para um evento.

Ela também disse que Brooks apareceu repetidamente nu na sua frente, apalpou seus seios enquanto ela fazia o cabelo e a maquiagem dele e enviou mensagens de texto sexualmente explícitas.

Um porta-voz do cantor de "Friends in Low Places", vencedor do Grammy, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Na ação judicial, a mulher alega que Brooks tentou se antecipar a ela com sua própria ação legal.

Ela disse que Brooks entrou com uma queixa no Mississippi em setembro, sob o nome de "John Doe", alegando que havia uma mulher que era "uma extorsionista mentirosa que pretendia destruir sua reputação profissional".

Ele pediu ao juiz que ocultasse sua identidade e declarasse que as acusações da mulher eram falsas, de acordo com o processo da Califórnia.

A autora da ação está buscando um julgamento com júri e indenizações compensatórias e punitivas.

Brooks, de 62 anos, é um dos músicos mais vendidos de todos os tempos, com mais de 162 milhões de álbuns vendidos.