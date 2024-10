Por que Silvio Santos já apontou uma arma para Cid Moreira?

Cid Moreira já se viu com uma arma apontada - e do outro lado do cano estava ninguém menos que Silvio Santos. Mas qual o contexto dessa imagem?

Esta imagem foi uma das relíquias expostas em uma exposição sobre a carreira de Silvio no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo, em 2016. Na ocasião, ela estava no ambiente dedicado ao Troféu Imprensa.

Mas por que Silvio apontaria um revólver para o então apresentador do "Jornal Nacional"?

Tudo não passou de uma pegadinha de Silvio durante a transmissão do Troféu Imprensa de 1973. Na foto, Silvio segura a arma com a mão direita e uma maçã na mão esquerda. O cenário tem pratos presos a uma espécie de tapadeira cenográfica.

Na épocam Alan Gomes, pesquisador da vida de Silvio Santos e colaborador da exposição do MIS, explicou que Silvio ameaçou colocar a maçã na cabeça de Cid e tentar acertá-la com um tiro.

"Ele só pediu: 'Cid, eu vou colocar essa maçã e você vai ter que narrar. Tem coragem?", disse o pesquisador ao UOL, em 2016. Silvio, porém, não atirou na cabeça do vencedor do Troféu Imprensa, mas em um dos pratos que escondiam um prêmio para ele.

A foto exposta no MIS foi cedida pelo SBT, mas a pegadinha de Silvio com Cid Moreira aconteceu na Globo, que transmitia o evento