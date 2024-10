Morte de John Amos foi divulgada com atraso a pedido dele, diz agente

A agente de John Amos, Belinda Foster, rebateu as queixas da filha dele, Shannon Amos, sobre o "atraso" na divulgação da morte de seu pai.

O que aconteceu

O ator morreu no dia 21 de agosto, aos 84 anos, mas o óbito só foi trazido a público nesta terça (1º). O filho de John, K.C., foi o responsável pela divulgação tardia da notícia no início desta semana.

Shannon Amos, filha do astro, reclamou por só ter ficado sabendo agora da perda do pai. "Estou sem palavras... Este deveria ser um momento para honrar e celebrar sua vida, mas estamos lutando para lidar com a onda de emoções e incertezas em torno de sua partida", declarou ela, nas redes sociais.

Belinda, então, esclareceu que atrasou o anúncio da morte de John a pedido do próprio. "Foi o John quem solicitou o atraso no anúncio de sua morte para Shannon e o resto do mundo. Isso não foi uma fraude de John, K.C. [filho do ator] ou minha", explicou a agente, em nota enviada à revista People.

Segundo ela, o ator temia que Shannon transformasse seu falecimento em um espetáculo público. "Na época, John estava preocupado que Shannon pudesse transformar sua morte e seu enterro em um circo, como ela havia feito com outros aspectos de sua vida."

A agente ressaltou ainda a relação paternal que construiu com o cliente famoso ao longo dos anos. "Representei John Amos por mais de 30 anos, como agente e relações públicas. Ao longo dos anos, nos aproximamos um do outro a ponto de termos um relacionamento familiar. Nos últimos anos, ele frequentemente se referia a mim como sua 'filha', e era como um pai para mim. Lamento profundamente sua morte."