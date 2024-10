De Cataratas a Ipanema: os hotéis brasileiros no topo da América do Sul

Dos 20 melhores colocados na lista anual da Condé Nast Traveller para os melhores hotéis da América do Sul, 9 são brasileiros.

Entre Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, a escolha dos leitores da famosa revista tem desde ícones da hotelaria mundial, como o Copacabana Palace, até refúgios de luxo, como o Botanique de Campos do Jordão.

Veja detalhes dessas hospedagens exclusivas:

Fasano Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro

Piscina do Fasano Rio de Janeiro Imagem: Bruno Fioravanti

Com nota 99,71 na lista da revista, este é o segundo hotel do tradicional Grupo Fasano. Situado na Avenida Vieira Souto, na orla de Ipanema, o hotel é o primeiro projeto no Brasil totalmente desenhado por Philippe Starck.

Desde o mobiliário dos anos 50 e 60 aos uniformes vintage exclusivamente desenvolvidos para o hotel, tudo faz referência à atmosfera da bossa nova.

Entre os principais atrativos está o rooftop, com piscina de borda infinita com vista panorâmica que vai do Arpoador até o Morro Dois Irmãos e o Corcovado.

Outros destaques são o restaurante Gero, com vista para a praia, o Fasano Caffè, com mesas ao ar livre (ambos são abertos também a passantes) e o spa, também aberto a não hóspedes.

Varanda do Gero do Fasano Rio de Janeiro Imagem: Bruno Fioravanti

A estrutura do Fasano Rio de Janeiro traz, ainda, fitness center, business center, além de serviços personalizados como o 'Fasano Bambini', que decora quartos que vão receber crianças, e o 'Vipet', que oferece cuidados especiais para quem deseja se hospedar com seu cãozinho de até 7 quilos.

As 89 suítes são divididas em 5 categorias e a maioria das unidades tem vista para a praia de Ipanema, e todas contam com varanda.

Mais informações: fasano.com.br/hotel/fasano-rio-de-janeiro/

Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel, nas Cataratas do Iguaçu

Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel Imagem: Divulgação

Com nota 99, o hotel inaugurado em 1958 está, desde 2007, sob a administração do grupo Belmond e passou por amplas reformas para recriar 184 acomodações e os espaços de uso comum, como piscinas, restaurantes, jardins e a abertura de um novo spa.

Único empreendimento hoteleiro situado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, o hotel oferece vista das quedas d'água.

Os apartamentos são divididos em doze categorias, desde os apartamentos Superiores até as Suítes Cataratas.

Suite do Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel Imagem: Fran Parente

Outro destaque são os dois restaurantes: com um clima mais informal e à beira da piscina, o Ipê possui cardápio inspirado em pratos tradicionais brasileiros, buffet internacional, feijoada aos sábados, churrasco gaúcho, frutos do mar e sobremesas, e também uma seleção de pratos vegetarianos. Já o restaurante Y (lê-se "i"), comandado pelo premiado chef Luiz Filipe Souza exibe menu pensado a partir de ingredientes típicos como a mandioca, o cupuaçu e o açaí, dos drinques aos pratos, passando por snacks, pães, entradas e sobremesas em menu-degustação ou à escolha do que mais lhe apetecer.

Além das comodidades oferecidas pelo hotel, as opções de lazer se estendem para fora dos limites do estabelecimento, com passeios de barco próximos às cataratas, o Parque das Aves, e sobrevoo de helicóptero.

Mais informações: www.belmond.com/hotels/south-america/brazil/iguassu-falls/belmond-hotel-das-cataratas/

Copacabana Palace, A Belmond Hotel, no Rio de Janeiro

Copacabana Palace, A Belmond Hotel Imagem: Divulgação

Com nota 98,15, o hotel construído em 1923 e reconhecido como Patrimônio Histórico Nacional hoje pertence ao grupo Belmond.

Com mais de 12 mil metros quadrados, o "Copa" oferece 220 apartamentos e suítes distribuídos entre o prédio principal e o anexo, construído em 1948. No coração do hotel, encontra-se o spa, com cerca de 900 m².

Suíte da Copacabana Palace, A Belmond Hotel Imagem: Divulgação

A gastronomia é outro destaque do Copacabana Palace. Inaugurado em 1994, substituindo o antigo Bife de Ouro, o Cipriani oferece cozinha italiana moderna. Já o MEE, primeiro restaurante pan-asiático do Rio, uma resposta à influência cultural asiática no país. Há também o Pérgula, restaurante all-day-dining do hotel, com vista para o mar e para a famosa piscina.

Mais informações: www.belmond.com/pt-br/hotels/south-america/brazil/rio-de-janeiro/belmond-copacabana-palace/

Fasano São Paulo, em São Paulo

Fasano São Paulo Imagem: Daniel Pinheiro

Com nota 96,67, o Fasano do bairro dos Jardins é um dos mais tradicionais pontos de encontro da cidade e foi o primeiro hotel da marca familiar que sofisticou a gastronomia paulistana. A propriedade tem todas as 60 acomodações divididas em cinco categorias, com vista para o bairro dos Jardins.

No grande living já se encontra, por exemplo, o restaurante Fasano e o bar Baretto. No primeiro andar, o restaurante Nonno Ruggero serve café da manhã, almoço e jantar com cardápio informal.

Quarto do Fasano São Paulo Imagem: Daniel Pinheiro

Membro da The Leading Hotels of the World e colecionador de vários prêmios nacionais e internacionais, o hotel possui três andares dedicados ao wellness, com academia, spa, piscina, saunas e ofurôs.

Localizada no vigésimo primeiro andar do edifício, cujo pé-direito chega a cinco metros, está a piscina aquecida.

Mais informações: fasano.com.br/hotel/hotel-fasano-sao-paulo/

Botanique Hotel Experience, em Campos do Jordão

Botanique Hotel Experience Imagem: Divulgação

Com nota 93,81, o hotel localizado na Serra da Mantiqueira tem apenas 20 acomodações ao lado de bar, restaurante, e spa lounges.

As 7 suítes contam com varandas integradas e vista panorâmica. Já as 13 vilas, todas com jardim privativo e jacuzzi externa, com desenhos e ambientes variados, oferecem entre 110 e 320 metros de área, como a Vila Antese, envolta por um jardim particular.

A gastronomia combina cozinha internacional e culinária regional, com insumos frescos, que saem diretamente do campo para a mesa.

Botanique Hotel Experience Imagem: Divulgação

Entre as atividades disponíveis, há passeios de bicicleta, aulas de tênis, beach tênis, yoga e meditação, workshops, terapias relaxantes do spa, tours por trilhas ecológicas e visitas à fazendas produtivas locais e até voos de parapente. Somam-se a isto, jornadas exclusivas de bem-estar com programação ao gosto do hóspede.

Mais informações: www.botanique.com.br

Fasano Boa Vista, em Porto Feliz

Fasano Boa Vista Imagem: Divulgação

Com nota 90, o hotel é localizado na Fazenda Boa Vista, nos arredores de Porto Feliz, a apenas 100 km de São Paulo.

Inaugurado em 2007, o empreendimento tem projeto assinado pelo arquiteto Isay Weinfeld, tem três milhões de metros quadrados cobertos por bosques e jardins de mata nativa e construções totalmente integradas com a natureza.

São 46 acomodações (apartamentos de 60 m² e suítes com até 180 m²) integradas à natureza local, com varanda privativa com vista para os jardins.

O Lobby Bar e o restaurante, referência em alta gastronomia, abrem dia e noite para a vista do lago natural. No café da manhã, serve itens produzidos pela própria padaria do hotel. Para o almoço e o jantar, frutas, verduras, legumes e ervas aromáticas são colhidos na propriedade e levados diretamente à cozinha.

Fasano Boa Vista Imagem: Divulgação

A estrutura inclui piscina externa de borda infinita com raia de 25 metros, deck com espreguiçadeiras, pool bar, quadras poliesportivas, de tênis e de beach tênis, campos de futebol e paintball e pista de triatlo com percurso para ciclismo e corrida com 3,4 km de extensão.

O Centro Equestre possui 29 piquetes e 230 cocheiras, oferece diariamente aulas de equitação para adultos e atividades lúdicas criadas especialmente para crianças de 3 a 7 anos. Para os pequenos, há ainda o Kids Club.

A propriedade é também a única no Brasil a oferecer um clube de golfe com dois campos de 18 buracos e 6.800 jardas, com direito a driving range, aluguel de carrinho, vestiários e uma club house com bar e restaurante.

O centro de wellness ocupa 1.400 m² com duas piscinas, duas jacuzzis e um extenso menu de tratamentos e terapias corporais, faciais e estéticos. O local tem ainda fitness center completo e uma filial do spa do cabelo Mariá Head&Hair Spa.

Mais informações: fasano.com.br/hotel/fasano-boa-vista/

L'Hotel Porto Bay São Paulo, em São Paulo

L'Hotel Porto Bay São Paulo Imagem: Evelyn Müller

Com nota 88, o hotel foi totalmente reformado em 2023 está localizado na Alameda Campinas, a 50 metros da Avenida Paulista.

O hotel cinco estrelas oferece 87 apartamentos, restaurante, spa, piscina coberta climatizada, academia, lounge, bar e uma grande estrutura para receber eventos e reuniões.

Mais informações: www.portobay.com/pt/hoteis/hoteis-sao-paulo/l-hotel-portobay-sao-paulo/

Fasano Angra dos Reis, em Angra dos Reis

Vista do Fasano Angra dos Reis Imagem: Daniel Pinheiro

Com nota 87, o hotel foi inaugurado em 2017 na Costa Verde.

Com 60 apartamentos, com vista para o mar e campo, o Fasano Angra conta com spa de 2 mil metros quadrados, fitness center, quadras de tênis e poliesportiva, boulevard de lojas, além de pontos gastronômicos de conceitos distintos - entre eles, o Restaurante Praia e o Restaurante Fasano Angra.

Suíte do Fasano Angra dos Reis Imagem: Daniel Pinheiro

O Hotel também oferece Kids Club e experiências ao ar livre, como trilhas pela região com direito a banho de cachoeiras, passeios de bicicleta, piquenique ao ar livre, mergulho, passeios de barco com catering personalizado, passeios de veleiro, jantar ao luar, trilha guiada com direito a almoço na Fazenda Bananal, travessia de stand up paddle pela baía de Angra.

O hotel inclui, ainda, campo de golfe e uma capelinha com infraestrutura para a realização de pequenos casamentos.

Mais informações: fasano.com.br/hotel/fasano-angra-dos-reis/

Palácio Tangará, em São Paulo

Palácio Tangará Imagem: Pedro Mascaro

Com nota 80, o hotel foi inaugurado em maio de 2017, pela Oetker Collection. Localizado no icônico Parque Burle Marx, o hotel oferece 141 quartos - incluindo 59 suítes - todos com vistas para o parque. Os principais designers de interiores brasileiros William Simonato, Luis Bick e Patricia Anastassiadis criaram e projetaram um conceito para cada espaço.

Na gastronomia se destacam o Tangará Jean-Georges, que coleciona estrelas Michelin (2018, 2019 e 2024) e oferece uma combinação de técnicas francesas, com influências asiáticas e ingredientes brasileiros. Já o Pateo do Palácio é o restaurante casual aberto o dia todo.

Chef's Table do Palácio Tangará Imagem: Divulgação

As comodidades adicionais incluem uma academia, spa, piscinas interiores e exteriores semiolímpicas e climatizadas, bem como um Kids Club.

Mais informações: www.oetkercollection.com/pt/hoteis/palacio-tangara/o-hotel/