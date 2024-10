Zé Love promete guerra à nova fazendeira: 'Vou ser pior que ela'

Após a vitória de Júlia na terceira Prova do Fazendeiro, Zé Love e o grupinho combinaram de "infernizar" a fazendeira durante o trato dos animais de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Zé Love sugeriu aos aliados pedir sempre que Júlia faça o trato com eles. "A guerra tá declarada! É quem tem mais estratégia, quem tem mais recurso. Nosso recurso agora é: nós vamos fazer se você nos ajudar. A bosta tá aí, você vai pegar? Não? Também não vou!"

Fernanda concordou. "Vai ser assim a partir de agora."

Gilsão brincou. "Já teve um pesadelo? Está aqui!"

Eu não vou falar nada. Na hora que tocar, eu vou falar 'a vaca tá aí. Coloca o cabresto que eu amarro aqui'. Tem que incomodar eles agora. É nossa hora de incomodar. Ela vai sofrer mais que a Flor. Zé Love

O jogador prometeu "guerra" à Júlia. "Amanhã começa uma nova era! Uma guerra! Se amanhã não botar a bosta, onde eu estiver, não vou trabalhar! Se não trabalhar junto comigo, eu não trabalho'. Obrigação é dela, não minha!"

Ou trabalha, ou não vai ter nada. Vou fazer a vaca? Vou! 'Prende a vaca'. 'Ah, não sei prender'. 'Então eu prendo e você faz o resto'. Ela não falou que vai ser insuportável? Eu vou ser pior que ela. Eu vou mostrar pra ela o que é ser insuportável. Zé Love

A Fazenda - Enquete UOL: quem você quer que fique na 2ª roça?

