Cid Moreira fez promessa a Tom Cavalcante em último post

Cid Moreira morreu nesta quinta-feira (0), aos 97 anos.

O que aconteceu

De acordo com as informações do G1, ele estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do Rrio de Janeiro. Nas últimas semanas, o locutor vinha tratando de uma pneumonia.

Nas redes sociais, menos de 24 horas antes do anúncio de sua morte, Cid compartilhou um vídeo de Tom Cavalcante. Na gravação, o humorista declara seu carinho por Cid e pede para que ele grave a abertura de seu show.

O apresentador agradeceu o carinho e prometeu a gravação ao amigo. "Abraço, querido Tom! Gravo a abertura do seu show quando você quiser! Uma honra!", escreveu ele.