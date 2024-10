Ana Paula Siebert faz festa de aniversário para boneca de sua filha; veja

Ana Paula Siebert, 36, organizou uma comemoração de aniversário para uma das bonecas de sua filha, Vicky, 4.

O que aconteceu

A modelo, casada com Roberto Justus, mostrou registros de uma mesa com bolo de aniversário. "Dois anos da Bella! A festinha ficou pronta", escreveu Ana Paula. Logo em seguida, ela explicou: "Bella é a boneca da Vicky. Hoje ela acordou e disse: 'Mamãe, hoje é aniversário da minha filha e ela ama patinhos'. Aí eu inventei esse bolo, comprei tudo. Os patinhos são aqueles de banheira."

Além dos patinhos que enfeitavam o bolo, havia um balão no formato do animal para completar a decoração. A boneca de Vicky ainda contou com pratinhos e copos comemorativos, salgadinhos e sua própria vela para assoprar. A boneca também foi vestida com uma roupa de patinho.

Vicky e a mãe cantaram parabéns, e a menina "ajudou" a boneca a apagar a vela. "Filha, aqui tem um bolo todo de patinho, igual você", disse a criança, segurando a boneca.

Imagem: Reprodução/Instagram

