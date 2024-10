Toca Revela: Assucena busca o amor e a liberdade no primeiro álbum solo

Ex-integrante do grupo As Bahias e a Cozinha Mineira, a cantora Assucena está em um novo momento da carreira com o primeiro disco solo, "Lusco Fusco".

"Eu comecei a carreira sem um disco, fui organizando uma família em torno de mim. Com amigos que eu já tinha e amigos que foram chegando", ela reflete sobre a caminhada.

"'Lusco-fusco' quer dizer mudança de estado, é o do momento que vai do breu pra luz, e da luz para o breu. E existe o meio", explica. "Quer dizer mudança de estado. O que acontece neste meio? É sobre transição e linguagem."

A primeira incursão solo rende canções um tanto românticas e libertas, em especial "Nu". "Nesse caso eu falei do sexo com transcendência, como alma, que é um lugar que eu nunca tive e estou ansiando buscar."