Gizelly compara A Fazenda com BBB 20: 'Tinha um mágico que parece o Sacha'

Enquanto discutiam sobre o futuro do grupão após a formação de roça em A Fazenda 16 (Record), Gizelly argumentou que os peões deveriam ter mais leveza para encarar o confinamento.

BBB rural

Gizelly: "Tô vivendo de novo uma parada que foi muito parecida em 2020. A diferença é que a gente tem um ponto positivo aqui que é que todo mundo aqui é alegre e feliz. Lá, a gente vivia só resenha e risada, e tinha um mágico, que parece o Sacha e era estrategista e tal, e a gente dava risada daquelas paradas. A gente tem um ponto pra atrair o público, que é ser feliz, e a gente está perdendo isso aqui. Vamos tirar lá um por um."

Gizelly: "Meu grupo, nós ficamos até a final: Thelminha em primeiro, segundo a Rafa e terceiro a Manu. As três foram pra final e eu ficava super feliz. Nós conseguimos ir até o Top 10 do jogo, tirando o Pyong, porque foi coisas além do jogo e que estão no código penal. Dá pra fazer isso aqui dentro!"

Gizelly: "Acho que Sacha entrou com muita sede de muita Fazenda. Um erro básico, o povo fica p***! Todo mundo do grupo ficou p*** porque ele veio com muita sede ao pote. Tá na hora de relaxar um pouco, curtir os animais, resenhar, curtir as festas. Abaixa um pouco. Às vezes, um vento muito forte machuca, como o Tiago Leifert falou."

Gizelly: "Vamos pra piscina todo mundo, fazer resenha. A galera quer entretenimento, gente! Dizem que uma vez eu falei 'Vamos acordar porque o povo tá pagando pay-per-view e quer ver entretenimento'. Dizem que o Brasil amou! Então, vamos acordar, vamos brincar, ficar na cozinha fazendo resenha, é isso que o Brasil quer ver! Ninguém aguenta chegar em casa tendo problema, briga com mulher, briga com filho... Quando eu via Fazenda, eu queria ver entretenimento. Vamos ser felizes!"

