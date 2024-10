'Não posso contar', 'selvagem': o que famosos falaram sobre festas de Diddy

Sean "Diddy" Combs, rapper e empresário, foi preso e acusado de tráfico sexual, extorsão e outros crimes, como abuso, trabalho forçado e sequestro. Ele se declarou inocente, e seu advogado alega que as acusações são falsas.

Ao longo de sua carreira, as festas dadas por Diddy se tornaram famosas. Veja o que os famosos já disseram:

Ashton Kutcher

9.jan.2019 - Ashton Kutcher durante evento em Los Angeles, Califórnia Imagem: Michael Kovac / Getty Images para WeWork

Quando perguntado se tinha alguma história das festas de Diddy, Kutcher disse: "Tenho muitas que não posso contar". O ator fez uma pausa, pensando em alguma outra anedota, mas concluiu: "Essa também não consigo contar. ... Na verdade, histórias de festas do Diddy são uma memória estranha".

Ice Cube

Ice Cube perde cachê milionário de filme da Sony Imagem: Divulgação

Rapper declarou não ter nenhum contato com Diddy. "Eu e W.C. nunca fomos a uma festa do Diddy. Vocês não precisam se preocupar conosco nessas porras de fitas", disse aos fãs durante um show em 22 de setembro.

Damon Dash

Damon Dash Imagem: James Devaney/GC Images

Dash negou ter ido a festas do Diddy. Ele fez uma live no Instagram após fotos dele em uma festa organizada por Diddy com Jay-Z e Jennifer Lopez ressurgirem. "Eu fui a uma nos Hamptons há cerca de 20 anos com Aaliyah e é só isso. Mas muitas pessoas estavam lá, sabe o que quero dizer?"

O empresário disse que "não acontece merd* nos Hamptons". "Isso foi há 20 anos, não foi em Los Angeles ou Miami. Eu sei que eles vão brincar com essas fotos. Está tudo bem, eu realmente não me importo." (Dash namorou Aaliyah de 2000 até sua morte no ano seguinte.)

Khloé Kardashian

Khloé Kardashian Imagem: Reprodução/Instagram

Khloé relatou ter ido a uma festa com "vários amigos", incluindo Diddy e Frech Montana em um episódio do Keeping Up With the Kardashians em 2014. "Nesta festa, acho que metade das pessoas estavam peladas", contou para a irmã Kourtney.

Usher

Usher anuncia adiamento de turnê horas antes de início Imagem: Reprodução/Instagram

O cantor disse que morar com Diddy nos anos 90 era "bem selvagem". "Fui lá para ver o estilo de vida, e eu vi, mas não sei se eu poderia me entregar e entender o que eu estava olhando. Era bem selvagem, era louco", disse Usher lembrou em entrevista de rádio do The Howard Stern Show em 2016.

Usher disse que não deixaria seus filhos irem às festas de Diddy. "Claro que não!"

50 cent

50 Cent, durante show do intervalo do Super Bowl 56 Imagem: Kevin C. Cox/Getty Images

"Eu tenho falado muito sobre não ir a festas do Puffy e fazer merd* assim. Eu tenho ficado longe dessa merd* por anos. É apenas uma energia desconfortável conectada a ela", disse o rapper em julho deste ano ao The Hollywood Reporter. "

Kendra Wilkinson

Kendra Wilkinson Imagem: Amanda Edwards/Getty Images

Kendra Wilkinson disse que foi a uma ou duas festas e não "viu nada". "Eu me diverti muito na minha juventude. Eu realmente não vi nada", disse Wilkinson no programa de rádio Kyle and Jackie O no mês passado. "Sexo é sexo, na minha opinião. Não estou dizendo que algo ruim não aconteceu. Estou dizendo que nada de ruim aconteceu comigo."