Marília Gabriela revela que renunciou ao sexo: 'Foi bom enquanto durou'

Marília Gabriela, 76, revelou que renunciou ao sexo em sua vida, embora admita que "não transou o suficiente" quando sentia vontade de se relacionar com outras pessoas.

O que aconteceu

Apresentadora explicou que sua última tentativa de manter relação sexual com alguém foi durante a pandemia de covid-19. "A natureza é sábia. Chega uma hora que falo assim: 'Não era exatamente isso'. Eu vou te dizer honestamente que tentei essa prática no começo da pandemia em duas situações diferentes, mas achei tudo muito desconfortável", declarou em entrevista ao programa Admiráveis Conselheiras.

Para a famosa, o pós-sexo passou a gerar sensação de desconforto. "Faz sujeira... Ah, não... Passou. Então, eu me disse: 'É isso, acabou'. Estava com uma certa idade, foi no princípio da pandemia. Quando você acha o pós-sexo desconfortável, que suja, é porque acabou. Acabou e foi bom enquanto durou. Agora é outra história."

Marília Gabriela foi casada três vezes. Seu primeiro matrimônio foi com Reinaldo Haddad e durou de 1970 a 1974, quando o empresário morreu. Da relação, nasceu seu primeiro filho, Christiano Cochrane. Depois, ela se casou com Zeca Cochrane e ficaram juntos de 1976 a 1986. Juntos, tiveram Theodoro Cochrane. Marília voltou a se casar em 1999, dessa vez com Reynaldo Gianecchini, com quem ficou até 2006.