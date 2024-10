Sucesso de público e crítica, 'Sob Pressão' ganhará versão mexicana

Sucesso de público e crítica no Brasil, a série "Sob Pressão" vai ganhar sua primeira adaptação internacional.

O que aconteceu

O remake será fruto parceria pela produtora brasileira Conspiração, responsável também pela obra original, e pela mexicana Zeta Studios, que assinou para Prime Video séries como "Días Mejores" e "Sin Huellas".

Renata Brandão, Marcelo Tamburri e Andrucha Waddington serão os produtores executivos da nova versão. "Me sinto profundamente honrado por 'Sob Pressão' ter transcendido as fronteiras do Brasil, cativando uma audiência global. Adaptar a série para o mercado de língua espanhola destaca os temas universais e o profundo drama humano que sustentam a série", festejou Andrucha.

Waddington afirma torcer para que o remake tenha tantas temporadas como a série original. "'Bajo Presión' será mais do que uma simples refilmagem; é uma oportunidade de conectar com novas audiências por meio de uma realidade compartilhada com novas histórias comoventes. Acredito que a série terá impacto ao longo de várias temporadas, assim como 'Sob Pressão' teve."

"Sob Pressão" é um thriller médico com uma forte carga de realismo social ambientado na emergência de um hospital público. A série acompanha um casal de médicos brilhantes, Evandro (Júlio Andrade) e Carolina (Marjorie Estiano), que lutam tanto por seu relacionamento amoroso quanto pela escassez de recursos no hospital. Nesse cenário, seus princípios profissionais, criatividade e grandes doses de desespero se entrelaçam.