Influencer de 22 anos fica milionária na Privacy e compra casa paradisíaca

Letícia - mais conhecida como Reed - encontrou na plataforma erótica Privacy a ferramenta para conquistar sua independência financeira. Hoje em dia, a jovem de 22 anos vive em uma casa em frente à praia, comprada com o dinheiro que ganhou na plataforma.

Letícia trabalha com conteúdo adulto há cerca de quatro anos e confessa que adora a profissão. "Sempre me identifiquei com esse lado mais sensual, mais sexy. Estava bem empolgada, bem ansiosa, e eu acabei gostando bastante. Foi algo com que eu me identifiquei e que mudou a minha vida completamente", disse ela em entrevista à própria Privacy.

Desde que ingressou na plataforma, a paulista faturou cerca de R$ 3 milhões, o que proporcionou sua mudança para Florianópolis, local onde comprou a casa dos sonhos. "A vida é muito curta para não morar na praia. Foi muito bom para mim, porque eu já estava saturada de São Paulo e lá sinto que fico mais tranquila, é menos estressante. A qualidade de vida [em Florianópolis] é muito boa."

Além disso, a jovem pôde realizar o sonho de conhecer o mundo viajando. "Hoje em dia eu viajo bastante. Tenho planos futuros, já tenho viagens programadas. Todos os anos eu viajo bastante por conta da Privacy, uma conquista pessoal muito boa".

Vida no esporte

A atividade física está presente na vida de Reed desde criança, e hoje, além dos treinos, ela carrega uma alimentação regrada. Contudo, o início não foi fácil.

Segundo Letícia, ela ingressou nesse mundo devido ao bullying que sofria na escola. "Treino [musculação] desde que tinha 13 anos. Quando eu era pequena sofria bullying por ser muito magra, então eu queria criar corpão. Foi aí que falei: 'Mãe, me coloca na academia porque eu quero ficar gostosa'. Quando era criança, também fazia atletismo. Eu tenho essa vida ativa desde quando eu tinha uns 8, 10 anos."

Agora, 100% adaptada à rotina do esporte, Reed pegou gosto por esse mundo e afirmou que deseja estudar e se aprofundar ainda mais na área. "Gosto bastante de treinar. Amo me dedicar ao esporte, a essa vida mais fitness. Sou obcecada por saúde. Minha alimentação é muito correta, gosto de me exercitar sempre, faço academia todos os dias e pretendo até fazer algum curso."