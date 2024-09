Zé Neto, da dupla com Cristiano, é internado após bater a cabeça

Zé Neto, da dupla com Cristiano, foi internado em São Paulo após machucar a cabeça em um acidente doméstico na noite de sábado (28). A informação foi confirmada pela assessoria do músico a Splash.

Natália Toscano, mulher de Zé Neto, disse que ele bateu a cabeça andando de quadriciclo. Ele estava andando em um veículo tipo UTV com Cristiano, seu parceiro de dupla, no rancho do músico, quando bateu a cabeça na armação do carro, uma espécie de jipe aberto.

O Cris e o Zé foram andar de UTV, passaram em um buraco e ele bateu a cabeça numa armação do carro. Cortou e precisou dar ponto. Não foi nada de mais. [...] Foi um susto. Natália Toscano

Zé Neto apareceu nos stories rindo com a cabeça enfaixada. "A Natália meteu um chifre em mim, aproveitei pra arrancar porque tô de folga. Diminuí a testa porque tava muito grande", brincou.

A assessoria de imprensa afirma que Zé Neto está no hospital apenas para observação. Além de levar pontos, o músico também passou por exames após o acidente.

Splash entrou em contato com o Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), onde o cantor está internado, para obter mais informações. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.

Pausa na carreira

Em agosto, Zé Neto anunciou uma pausa na carreira para tratar depressão e síndrome aguda do pânico. A dupla suspendeu a agenda de shows por 90 dias.

No dia 11 de setembro, Zé Neto disse que também havia deixado as redes sociais para cuidar da saúde mental. "Graças a Deus, tenho tido uma melhora significativa. Com certeza minha cura está bem próxima de acontecer", afirmou.