Nego do Borel agride filho de Otávio Mesquita em 'encarada' pré-luta; vídeo

Nego do Borel, 32, segurou o pescoço e empurrou Luiz Otávio Mesquita, 31, filho do apresentador Otávio Mesquita.

O que aconteceu

Os dois lutarão no Fight Music Show, evento de boxe em que artistas e influenciadores se enfrentam. Coletiva oficial foi realizada nesta quinta-feira (26), em São Paulo.

Luiz Otávio usou uma peruca loira para provocar Nego do Borel durante a tradicional "encarada". Cantor foi denunciado em 2021 pela ex-namorada, Duda Reis, por violência doméstica, lesão corporal, estupro de vulnerável, ameaça e injúria. Nego do Borel foi indiciado, e caso ainda é avaliado pela Justiça.

Antes de soco no palco, Nego do Borel tentou agredir Luiz Otávio durante coletiva de imprensa. Seguranças e outros influenciadores, entre eles Thomaz Costa e MC Livinho, impediram a briga.

Luiz Otávio desafiou Nego do Borel para luta. Cantor levou tapa do filho do apresentador durante uma briga em uma bar na capital paulista. Desde então, ambos trocam provocações nas redes sociais.

Fight Music Show acontece no dia 12 de outubro em São Paulo. Lucas Penteado, MC Livinho, Thomaz Costa, Lucas Viana e outros influenciadores também lutarão durante o evento.