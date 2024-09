Gang do Eletro fez tremer Rock in Rio com tecnobrega e elementos indígenas

O show do Gang do Eletro no Rock in Rio fez tremer a Cidade do Rock no segundo final de semana do festival.

A cantora Keila abriu para o TOCA os bastidores da apresentação "Pra Sempre Futuro Ancestral", que recebeu o auxílio luxuoso do grupo de indígenas do carimbó, as Suraras do Tapajós. O show ainda contou com a participação de Gaby Amarantos.

"Construímos um espetáculo que vai da ancestralidade até o futuro pós-moderno do tecnobrega", ela diz. "Sem ancestralidade não existe futuro. O Norte do Brasil é o berço de ancestralidade, dos nossos povos indígenas. É a força que vem da nossa floresta. O coração do Brasil é o Norte."

