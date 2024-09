Chico: 'A Fazenda consegue bagunçar a roça de forma mais simples que o BBB'

Nesta terça-feira (24), será formado a primeira roça da 16ª edição de A Fazenda. Os peões já se movimentam para juntar votos e se defender da berlinda. Chico e Bárbara repercutiram as possibilidades da primeira formação.

Na noite de segunda-feira (23), o grupão cogitou votar em Juninho Bill por considerá-lo uma pessoa que não movimenta a casa. Com os últimos desentendimentos dentro da casa, os prováveis nomes para a roça são Flor Fernandez, Zé Love e Sacha Bali . "Mas nunca é, eles tem tudo muito planejado", começa Chico.

Acho que a Fazenda tem uma coisa que é legal que eles conseguem bagunçar a formação de roça de um jeito mais simples que o BBB conseguem bagunçar o paredão.

O colunista compara o desenvolvimento das dinâmicas do reality rural com o da rede Globo. Em A Fazenda, o vencedor da Prova de Fogo tem o poder de escolher entre o poder da Chama Laranja e o da Chama Branca, o primeiro decidido pelo público e o segundo decidido pela produção do programa e que ninguém sabe o que é. O público só descobre o poder no dia da votação. Já no BBB, as dinâmicas, por mais complexas que sejam, são apresentadas para o público no inicio da semana, antes dos participantes começarem suas jogadas.

"Como tem esse pergaminho maluco, o Carelli não precisa fazer aquele power point do Boninho, que ele precisa autenticar em cinco vias. O Carelli faz um pergaminho que muda na hora", aponta Chico.

"É tipo assim: 'descubram na hora e quem gostou bate palma. Não gostou? Paciência'", brinca Bárbara.

Chico concorda e opina: "Uma coisa a gente tem certeza: não vai ser essa roça".

