Cunhado sai em defesa de Gusttavo Lima e critica juíza: 'Foi precipitada'

Alexandre Suita, 38, manifestou-se sobre a ordem de prisão contra seu cunhado, Gusttavo Lima, 35, em suas redes sociais.

O que aconteceu

O empresário afirmou acreditar que o cantor seja inocente das acusações de envolvimento em lavagem de dinheiro de jogos ilegais. "Já vou falar logo para não ficarem me pressionando: acredito na inocência dele. Ele já falou que é inocente. Creio que, nos próximos dias, as coisas vão se resolver", afirmou ele, em resposta à pergunta de um seguidor no Instagram.

Alexandre também defendeu Gusttavo dos rumores de que este teria fugido do país para escapar da prisão. "Ninguém fugiu. Eles [o cantor e sua família] vão [constantemente] para Miami, voltam para o Brasil, viajam para todos os lugares o tempo todo. Quem acompanha [nas redes sociais] está cansado de ver, e nada mudou."

Ele também criticou a decisão judicial que ordenou a prisão preventiva do sertanejo, como também sua autora, a juíza pernambucana Andrea Calado da Cruz. "A Justiça pernambucana foi precipitada. Estive lendo alguns artigos [sobre o assunto] e parece que essa juíza tem essa personalidade. Uma única pessoa não tem o poder de decidir isso."

Alexandre Suita é irmão mais velho de Andressa Suita, 36, esposa do cantor. Ele tem 360 mil seguidores no Instagram e tornou-se mais conhecido do grande público ao participar, no ano passado, do reality show A Grande Conquista (Record).