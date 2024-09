Fora do line-up, Pabllo Vittar é chamada por Karol G pra bombar Palco Mundo

Pabllo Vittar, mais uma vez, subirá ao Palco Mundo do Rock in Rio, nesta sexta-feira (20), a convite de uma artista internacional.

Como vai ser

Pabllo vai se juntar a Karol G para cantar o hit "Alibi". A cantora iraniana Sevdaliza e a francesa Yseult também estão no Rio para subir ao palco com a brasileira e a colombiana. Pabllo, Sevdaliza e Yseult são as intérpretes originais da canção, que já ganhou um remix com Anitta.

Pabllo, Sevdaliza e Yseult posaram juntas na manhã desta sexta-feira (20) nos bastidores do festival. Karol G também apareceu na Cidade do Rock pela manhã para ensaiar.

Pabllo Vittar ao lado de Sevdaliza e Yseult Imagem: Reprodução

É a segunda vez que a cantora colombiana, uma das maiores representantes do reggaeton atualmente, convida Pabllo para se apresentar com ela. Em maio, as duas dividiram o palco em um show de Karol G em São Paulo.

Fora do line-up oficial do festival, Pabllo será mais uma vez convidada por uma atração internacional. Em 2017, ela se apresentou com Fergie em um show que repercutiu bastante. Já em 2022, Rita Ora foi sua anfitriã no palco.