Oscar vem aí? Novo filme com Demi Moore vai do drama ao gore e surpreende

"A Substância" (Coralie Fargeat) foi o grande vencedor da mostra "Midnight Madness" do 49º Festival Internacional de Cinema de Toronto, dando indicativos do que virá nas próximas premiações.

Vitor Búrigo explica que o evento serve como um "termômetro" para o Oscar. "Os principais prêmios vêm do voto popular; de quem está lá e assiste. E o festival é muito conhecido por ser o termômetro do Oscar: praticamente todos os filmes que ganham Toronto vão para o Oscar; é quase um passaporte", explica.

O longa, que estreia nesta quinta-feira (19) nos cinemas, também já foi premiado em Cannes como Melhor Roteiro do festival. A história se passa ao redor de Elisabeth Sparkle (Demi Moore), uma celebridade demitida de seu programa fitness na televisão que, desesperada por um recomeço, experimenta uma droga para replicar suas células, criando temporariamente uma versão mais jovem e aprimorada de si mesma (Margaret Qualley).

Flavia Guerra, que já assistiu ao filme, diz que a obra vai do drama à comédia, criando uma ficção científica "bizarra". Só no terço final do filme é que ele assume o "gore", subgênero com representações gráficas de sangue e violência. "Eu gosto muito, mas gosto mais da primeira metade", avalia. "É um filmaço."

Há quem já defina o filme como grande vencedor no Oscar, diz Búrigo. "Já escolheram como o filme do ano. Estou curioso."

'Ainda Estou Aqui' ganha espaço no Oscar 2025

O brasileiro "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, também foi ovacionado por vários minutos no Festival de Toronto, ganhando fôlego para o Oscar 2025. "Foi super elogiado. Deve ser o nosso representante do Oscar", afirma Búrigo. "Dessa vez, o Brasil tira o atraso".

O filme está confirmado na Mostra de São Paulo em uma sessão "especial", adianta Búrigo. "É a sessão mais esperada".

