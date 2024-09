Traição é a melhor fofoca? Leo Dias, vencedor do Fofoca Awards, explica

Leo Dias, 49, foi o grande destaque da noite de premiação do Fofoca Awards. O primeiro prêmio mundial dedicado aos profissionais de mídia de entretenimento rendeu ao jornalista as premiações de Fofoqueiro do Ano e @ do ano. E, segundo ele, comprovou que fofoca move o Brasil.

É a primeira vez que tem esse prêmio. Fiquei assustado, falei: 'vai ter prêmio de fofoca?'. Achei muito interessante, fofoca é algo que move o país. As pessoas subvalorizam a fofoca, menosprezam, mas o consumo e a audiência, com a internet, é muito alta.

Leo Dias, em entrevista para Splash no Cineclube Cortina

Jornalista crê que os altos números de acessos nas histórias sobre o mundo dos famosos trouxe valor ao trabalho. "A fofoca era muito subvalorizada quando não tinha medição real. Quando passou a ter, o futuro está aí. Não tem brincadeira, não tem disse me disse. Os números provam: fofoca dá muita audiência e o portal que não tem fofoca está mal."

"Para você criar um nome, é uma vida"

Jornalista enxerga premiação trazendo reconhecimento inédito aos profissionais de entretenimento e mostra ao público que a vida de "fofoqueiro de plantão" não é fácil. "É muito difícil você chegar e, do dia para a noite, já conquistar o espaço. O fofoqueiro não vive de um furo só, o fofoqueiro não vive de uma fofoca só".

Não é um dia de fofoca, é uma sequência de histórias, sabe? Para você criar um nome, é uma vida. Eu trabalho desde 1996, são 28 anos. Vou fazer 50 anos, no ano que vem. É muito tempo.

Ele se vê mais respeitado perante o público após deixar a mídia tradicional para investir num veículo próprio. "É um novo momento. Agora dou emprego e quero valorizar cada vez mais os jornalistas. A gente está passando por uma fase muito difícil no meio de jornalismo, de vagas cortadas. Quero cada vez mais contratar gente que sabe escrever, apurar, falar. Quero valorizar o vídeo e, principalmente, se informar através das redes sociais."

Fama de onipresente nas festas dos famosos é fruto de muita dedicação para construir um nome forte. "Graças a Deus, meu nome virou uma marca. Isso tenho certeza. As pessoas mandam mensagem para o meu Instagram: 'Oi, quero falar com o Léo'. Por que isso? As pessoas confiam. Esse é o momento do mundo de hoje, mas tomara que tenha muitos Leos Dias por aí."

Segredo da boa fofoca para ganhar o público, segundo o jornalista, está relacionado aos personagens e contexto. "A boa fofoca tem que ter bons personagens e um elemento importante: tem que ser algo que seja novo para todo mundo. Uma fofoca precisa de vários elementos. Depende de quem foi traído, depende de como era o casamento, depende de modus operandi dessa traição. São vários elementos, mas eu diria que poucas fofocas são tão boas quanto traição. Traição acho que é disparado o melhor."

Atualmente, Leo Dias está presente nas redes sociais, em seu portal e no Fofocalizando (SBT), mas ainda não se vê vivendo o "melhor momento". Ele acredita que em breve chegará onde o deixará 100% realizado.

Está sendo uma fase difícil por vários aspectos emocionais, mas a melhor fase da minha vida está chegando. Meu sonho é que o Portal Léo Dias se torne o maior portal de entretenimento do Brasil.

Existe uma dica para ser tornar o "novo Leo Dias"? "É estranho falar isso, mas trabalhe. Acorde cedo, trabalhe muito. Trabalhei demais a vida inteira. Hoje, tenho uma vida tranquila, graças a Deus, mas pegava dois ônibus para ir trabalhar. Trabalhava sempre em três lugares: TV, rádio e jornal ao mesmo tempo. Nunca fiquei satisfeito com um plano A. Sempre fiquei na dependência de ser demitido a qualquer momento, fui demitido várias vezes e nunca desisti. Isso vai criar o seu nome".