Peões são divididos para seletiva de Prova do Fazendeiro; confira grupos

Na madrugada de terça-feira (17), os 20 peões de A Fazenda 16 (Record) foram divididos em dois grupos. Um deles será campeão da prova e poderá disputar a primeira Prova do Fazendeiro, na quarta-feira (18).

O que aconteceu

Os 20 peões foram para o deck de provas e participaram de um sorteio. Com isso, foram divididos em dois grupos.

Adriane Galisteu sorteou rostos numa urna. Cada sorteado deveria escolher um integrante para o time "forte" e um para o time "fraco".

Após os 20 peões estarem divididos em dois grupos, houve um novo sorteio. Agora, cada sorteado deveria obrigatoriamente trocar um integrante de um time para o outro.

Ao final da divisão, os grupos ficaram formados da seguinte maneira:

Forte: Sacha, Gui, Sidney, Camila, Zaac, Suelen, Luana, Yuri, Larissa e Fernando

Fraco: Raquel, Juninho, Gilsão, Flor, Zé Love, Fernanda, Julia, Flora, Vanessa e Babi

A prova não foi exibida no PlayPlus. O resultado será divulgado durante o programa ao vivo de terça-feira (17).

