Ex-Banheira do Gugu entra para conteúdo adulto e conta quanto já faturou

Fabiana Andrade, 46, ex-Banheira do Gugu Fabiana Andrade entrou para uma plataforma de conteúdo adulto.

O que aconteceu

A ex-modelo anunciou o perfil neste domingo (15). Em conversa com a jornalista Fabia Oliveira, ela abriu o jogo sobre a resistência de entrar para a área.

De acordo com a influenciadora, ela hesitou por conta do filho adolescente. "A princípio, mesmo com os pedidos dos fãs, não queria fazer porque tenho um filho adolescente, de 15 anos. Primeiro, ele pediu que não fizesse. Depois, conversei com ele, expliquei que já tinha sido modelo e que eu não iria fazer filmes me relacionando com ninguém, apenas fotos sensuais para maiores de 18 anos".

Fabiana detalhou como foi a conversa com o rapaz. "Contei para ele que nunca faria nada apelativo, que me arrependesse depois. Aí, levei meu filho no psicólogo e ele viu como um trabalho. Não vou ter contato direto com ninguém, serão apenas fotos e vídeos. Mas ele disse que não quer ver. Primeiro eu foquei na saúde mental do meu filho, porque nem tudo é dinheiro e a família é nosso maior bem".

Ela também contou quanto faturou nas primeiras horas de perfil. "Nas primeiras horas, já somei R$ 15 mil. Então, estou muito surpresa e muito feliz. Quem não gosta de uma renda extra? O dinheiro que entrar, pretendo investir em imóveis para garantir o futuro do meu filho. Pretendo ficar, no máximo, dois anos".

Andrade afirmou que quer produzir conteúdos mais naturais. "Quero fazer coisas mais caseiras, porque hoje está tudo muito produzido, artificial. Quero reproduzir as fantasias dos homens e mulheres, como cliques em casa, dentro do carro e lugares impróprios".

A ex-banheira do Gugu ainda disse que sempre pede a opinião de seus fãs. "Estou pedindo a opinião dos fãs sobre os lugares que querem que eu faça. Já pediram cozinhando sem roupa, na escada, na praia deserta, no mato. Mas não quero fazer nada muito explícito e cenas de sexo. Não condeno quem faça, mas eu não quero. Quem pede sexo, eu digo que vou ficar devendo. Aos poucos vou atendendo aqueles pedidos que não forem tão pesados".

Fabiana Andrade contou o que tem usado nas suas produções: "Quanto mais simples, melhor. Nas minhas fotos e vídeos estou usando apenas um pouco de luz e óleo de coco. Já fiz sem calcinha, de lingerie, provocando. Também quero fazer com fantasias sexies. Os homens querem ver o algo mais e quero mostrar ser uma mulher quente. Estou adorando".