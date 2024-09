Estrela da Casa: Leidy, Matheus e Nick estão na 5ª Batalha

A quinta Batalha de Estrela da Casa (Globo) foi formada neste domingo (15). Nick Cruz, Matheus Torres e Leidy Murilho estão na berlinda e vão disputar permanência no Festival desta terça-feira.

Como a Batalha foi formada

Unna X venceu a Prova da Estrela e está imune. Ela indicou Lucca e Nick Cruz para o Duelo.

Nick Cruz perdeu o Duelo e foi o primeiro nome definido desta Batalha. Ele teve apenas 24,55% dos votos, enquanto seu oponente, Lucca, garantiu sua permanência por mais uma semana na casa com 75,45%.

Gael Vicci foi o vitorioso na prova Dona do Palco e também conquistou imunidade. Ele mandou Matheus para a Batalha.

O terceiro nome da Batalha foi escolhido em uma votação aberta. Cada um precisou votar em duas pessoas. Leidy e Mayarah receberam o maior número de votos. Gael, Dono do Palco, fez o desempate e escolheu Leidy. Com isso, ela, Nick e Matheus se enfrentam no Festival, que acontece nesta terça (17).

Veja como cada um votou:

Evellin votou em Leidy.

Leidy votou em Mayarah.

Lucca votou em Mayarah.

Matheus votou em Mayarah.

Mayarah votou em Leidy.

Nick votou em Leidy.

Nicole votou em Mayarah.

Thália votou em Leidy.